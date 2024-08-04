بنغلاديش.. عشرات القتلى في احتجاجات تطالب باستقالة الشيخة حسينة (فيديو)

قُتل 43 شخصًا على الأقل وأصيب مئات آخرون باشتباكات في بنغلاديش، اليوم الأحد، في مواجهات بين الشرطة وعشرات الآلاف من المحتجين المطالبين باستقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، في أحد أكثر الأيام دموية منذ بدء الاحتجاجات.

وأعلنت الحكومة حظر التجوال في أنحاء البلاد إلى أجل غير مسمى، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة مثل هذه الخطوة خلال الاحتجاجات الحالية التي بدأت الشهر الماضي، كما أعلنت عطلة عامة لثلاثة أيام ابتداء من غد الاثنين.

ودفعت الاضطرابات الحكومة إلى قطع خدمات الإنترنت في البلاد، ولم يعد متاحًا استخدام منصتي “فيسبوك” و”واتساب”.

وأغلق المتظاهرون طرقًا سريعة رئيسة اليوم، وبدأ طلاب حملة احتجاج للضغط من أجل استقالة الحكومة، وانتشر العنف في أنحاء البلاد.

“ليسوا طلابًا ولكنهم إرهابيون”

وقالت الشيخة حسينة بعد اجتماع للجنة الأمن القومي بحضور قادة الجيش والشرطة “أولئك الذين يحتجون في الشوارع الآن ليسوا طلابًا ولكنهم إرهابيون يريدون زعزعة استقرار البلاد”.

وأضافت “أناشد مواطنينا أن يقمعوا هؤلاء الإرهابيين بقوة”.

واستهدف المحتجون مراكز للشرطة ومقار للحزب الحاكم وسط أعمال عنف بأنحاء البلد الذي يبلغ عدد سكانه 170 مليون نسمة، وقالت الشرطة إن “الإرهابيين” هاجموا أحد مراكز الشرطة في البلاد، وقتلوا 11 شرطيًا.

قائد الجيش السابق يدعم الاحتجاجات

وانضم بعض العسكريين السابقين إلى الحركة الاحتجاجية، كما بدّل قائد الجيش السابق إقبال كريم بويان صورة صفحته الشخصية على “فيسبوك” إلى اللون الأحمر تعبيرًا عن دعمه للاحتجاجات.

وقال بويان للصحفيين، الأحد، في بيان مشترك مع ضباط كبار سابقين آخرين “نشعر بقلق عميق وحزن إزاء كل عمليات القتل الفظيعة والتعذيب والاختفاء والاعتقالات الجماعية التي شهدتها بنغلاديش مدى الأسابيع الثلاثة الماضية”.

وأضاف “ندعو الحكومة الحالية إلى سحب القوات المسلحة من الشوارع على الفور”، قائلًا إن الناس “لا يخشون التضحية بأرواحهم بعد الآن”.

وتابع “هؤلاء المسؤولون عن دفع شعب هذا البلد إلى حالة من البؤس الشديد يجب تقديمهم إلى العدالة”.

فيما قال قائد الجيش الحالي وقر الزمان أمام ضباط في المقر العام للجيش في دكا، السبت، إن “الجيش البنغلاديشي رمز لثقة الناس”.

وأضاف أن الجيش “دائمًا ما وقف بجانب الشعب وسيفعل ذلك من أجل الشعب”.

وتحكم الشيخة حسينة (76 عامًا) بنغلاديش منذ 2009، وفازت بولاية رابعة على التوالي في انتخابات يناير/كانون الثاني التي لم تشهد منافسة حقيقية.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لترسيخ إمساكها بالسلطة والقضاء على المعارضة، بما في ذلك عبر القتل خارج نطاق القضاء.

وقُتل الشهر الماضي ما لا يقل عن 150 شخصًا وأصيب الآلاف، فيما ألقت الشرطة القبض على نحو 10 آلاف خلال أعمال عنف اندلعت بسبب احتجاجات قادتها مجموعات طلابية اعتراضًا على نظام لشغل الوظائف الحكومية قائم على الحصص.

وتوقفت الاحتجاجات مؤقتًا بعد أن ألغت المحكمة العليا معظم الحصص، لكن الطلبة عادوا إلى الشوارع في احتجاجات متفرقة الأسبوع الماضي مطالبين بالعدالة لأسر القتلى.