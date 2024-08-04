“ثأرا لدماء أبو العبد”.. القسام تبث مشاهد لاستهداف دبابات الاحتلال في رفح (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” مشاهد جديدة لاستهداف آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة زلاطة شرقي مدينة رفح.

وفي “الفيديو” الذي نشرته القسام، مساء الأحد، ظهر أحد مقاتلي القسام وهو يخرج من فتحة نفق ويحمل قذيفة الياسين المضادة للدبابات، ويردد “الله أكبر.. ثأرًا لدماء الشهيد القائد أبو العبد هنية”، وبعدها أطلق القذيفة التي أصابت الدبابة بدقة واشتعلت النيران فيها.

وفي مشهد ثان، ظهر مقاوم آخر من القسام وهو يترصد دبابة للاحتلال في المنطقة ذاته، ومن ثم قام باستهدافها بقذيفة وتدميرها.

وظهرت مروحيات للاحتلال وهي تقوم بإخلاء القتلى والجرحى من جنود الاحتلال، بحسب إعلان القسام.

وفي وقت سابق الأحد، بثت القسام، مشاهد قالت إنها لتفجير عين نفق بقوة من جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وقنص جندي آخر في حي السلطان غربي مدينة رفح جنوبي غزة.

وأظهرت المشاهد جنود الاحتلال في موقع قالت القسام إنه فتحة نفق كان يخرج منها الجنود واحدًا تلو الآخر، وأشارت إلى أنه تم تفجير عين هذا النفق بعدد من الجنود صباح يوم الجمعة 19 يوليو/تموز الجاري، وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قالت، الأحد، إن الجيش يعاني نقصًا يُقدَّر على الأقل بـ10 آلاف جندي قُتلوا أو جرحوا خلال شهور القتال في قطاع غزة.