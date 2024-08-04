سقوط صاروخ على منطقة الصناعية في كريات شمونة شمالي إسرائيل (فيديو)

أظهر مقطع “فيديو” متداول اللحظات الأولى بعد سقوط صاروخ في منطقة الصناعية بمستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل، اليوم الأحد، من دون تفعيل صفارات الإنذار، في الوقت الذي تتصاعد فيه العمليات العسكرية بين “حزب الله” وإسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ أصاب مصنعًا في كريات شمونة دون إطلاق أي تحذير مسبق، مشيرة إلى عدم وقوع ضحايا بشرية.

كما أفادت القناة 14 الإسرائيلية باندلاع حريق في منطقة مفتوحة جراء إطلاق صواريخ في منطقة كريات شمونة، وأن 4 فرق إطفاء من محطة الجليل–الجولان تحاول السيطرة على الحريق.

وكان “حزب الله” أطلق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل صباح اليوم الأحد، حيث قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه رصد إطلاق نحو 30 صاروخًا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وأفادت مصادر هيئة البث الرسمية وصحيفة “يديعوت أحرنوت”، أن هذه الصواريخ أُطلقت نحو مدينة كريات شمونة ومناطق عدة محيطة بها في الجليل الأعلى.

من جانبه، أعلن “حزب الله”، الأحد، قصف مستوطنة بيت هلل لأول مرة بعشرات من صواريخ “الكاتيوشا”.

وقال الحزب، في بيان له عبر منصة “تلغرام”، إن هذا القصف يأتي “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة”.