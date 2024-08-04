شاهد: القسام تفجر فتحة نفق في قوة للاحتلال وتقنص جنديا في رفح

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” مشاهد قالت إنها لتفجير عين نفق بقوة من جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وقنص جندي آخر في حي السلطان غربي مدينة رفح جنوبي غزة.

وأظهرت المشاهد التي بثتها القسام، اليوم الأحد، مقطع “فيديو” يظهر جنود الاحتلال في موقع قالت القسام إنه فتحة نفق كان يخرج منها الجنود واحدًا تلو الآخر، وأشارت إلى أنه تم تفجير عين هذا النفق بعدد من الجنود صباح يوم الجمعة 19 يوليو/تموز الجاري، وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

كما وثق “الفيديو” أيضًا لحظة قنص مقاتل من القسام لجندي إسرائيلي كان يتحصن داخل أحد المباني في منطقة البراهمة في رفح، ولحظة إخلاء الاحتلال للجندي بعد إصابته.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قالت، الأحد، إن الجيش يعاني نقصًا يُقدَّر على الأقل بـ10 آلاف جندي قُتلوا أو جرحوا خلال شهور القتال في قطاع غزة.