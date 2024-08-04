شاهد: وصية شهيدين اغتالهما الاحتلال بطائرة مسيّرة في طولكرم

قدّم شهيدان فلسطينيان، وصية مصورة قبل عملية عسكرية قاما بها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي أواخر يونيو/حزيران الماضي، ذكرا فيها إنهما نفذا العملية لشهداء فلسطين وغزة.

ونشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو يظهر الشهيدين الشابين (علي خليل وجمال أبو هنية) وهما يقدمان وصيتهما ووصفا نفسهما “بالشهيدين الحييّن”.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته سرايا القدس-كتيبة طولكرم، الشابين وهما يحملان سلاحهما ويلتقطان الصور المشتركة مع بعضهما وهما يتلوان الوصية.

اغتيال الشابين

وأمس السبت اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين، بقصف استهدف مركبتين قرب مدينة طولكرم، حيث استشهد، 5 شبان، جراء قصف طائرة احتلال مسيّرة، مركبة كانوا يستقلونها على طريق زيتا-عتيل شمال طولكرم.

كما استشهد، عصر السبت، أربعة فلسطينيين، جراء قصف ثان نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدف مركبة كانوا يستقلونها في الطريق الواصل بين بلدة بلعا وضاحية اكتابا شرق طولكرم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت مركبة شرق طولكرم، ما أدى الى اشتعالها بشكل كامل، وأضافت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت مكان المركبة المستهدفة ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

سرايا القدس تنعى

ونعت سرايا القدس شهيدين، اللذين نفذا يوم 22 يونيو الماضي عملية إطلاق النار على “أمنون مختار” من سكان مدينة “بيتح تكفا” المُحتلة واستشهدا أمس السبت، بعملية اغتيال نفذها الاحتلال بقصف مركبة كانا يستقلانها برفقة مقاومين شمال طولكرم.

كما نعت فصائل العمل الوطني الفلسطيني في محافظة طولكرم الشهداء، وأعلنت الإضراب الشامل والحداد على أرواحهم ونددت “بجريمة الاغتيال الجبانة بدم بارد، وحملت الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية”.