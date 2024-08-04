قبل ساعات من إعلانها.. تعرف إلى قائمة المرشحين لاختيار نائب كامالا هاريس

أجرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة لخوض انتخابات الرئاسة مقابلات مع عدد من المرشحين المحتملين للاختيار من بينهم من يكون نائبًا معها أثناء حملتها في الانتخابات الرئاسية، المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ومن بين هذه الأسماء، تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا، مارك كيلي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن أريزونا، جوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا، الذين التقت بهم هاريس في مقر إقامتها في واشنطن العاصمة، اليوم الأحد، قبل أن تحسم قرارها بشأن من ستختاره نائبًا لها.

كما التقت هاريس بوزير النقل بيت بوتيجيج لمدة 90 دقيقة يوم الجمعة 2 أغسطس/آب.

وسيتم إبلاغ المرشحين مساء الاثنين 5 أغسطس أو صباح الثلاثاء 6 أغسطس بقرار الاختيار.

فريق خاص للتدقيق في سير المرشحين

كانت هاريس قد عقدت اجتماعًا مع فريق التدقيق الخاص بها، السبت، بمن فيهم وزير العدل السابق إريك هولدر، حيث فحصت شركته القانونية (كوفينجتون آند بيرلينج) الأمور المالية والسيرة الذاتية للمرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس.

وقدَّم هولدر ومكتبه تقارير مفصلة عن كل مرشح من المرشحين النهائيين.

هاريس وأهمية نائب الرئيس

يعد اختيار المرشح لمنصب نائب الرئيس أحد أكثر القرارات أهمية في مسيرة هاريس السياسية، لحشد حملتها لمواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وخاصة بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الانتخابي، ودعمه ترشيح هاريس.

ويؤثر قرار هاريس في الاتجاه المستقبلي للحزب الديمقراطي، فالشخص الذي سيتم اختياره، سيكون أحد الترشيحات الأساسية للتنافس مستقبلًا على منصب الرئيس في الولايات المتحدة.

وتتضمن قائمة الترشيحات الرجال البيض جميعهم الذين لديهم سجل في الفوز بأصوات الناخبين الريفيين أو البيض أو المستقلين.

هاريس تستكمل حملتها الرئاسية

بعد حصولها على دعم الحزب الديمقراطي وقواعده الأساسية، وكذلك إعلان كبار قادة الحزب وفي مقدمتهم الرئيس السابق باراك أوباما، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، وفي إطار سعيها نحو استكمال فريقها قامت كامالا هاريس، بتعيين زوج شقيقتها، توني ويست، مستشارًا في حملتها الانتخابية، وكان يشغل منصب المدعي العام السابق للولايات المتحدة.

كما تضمن الفريق كذلك مجموعة من المستشارين الخارجيين من بينهم مينيون مور، الذي يرأس المؤتمر الوطني الديمقراطي، وستيفاني كاتر، التي ساعدت هاريس في التدريب الإعلامي خلال فترة ولايتها نائبة للرئيس.

واستعانت هاريس بوكيل وزارة الخزانة، برايان نيلسون، الذي عمل معها عندما كانت المدعية العامة لولاية كاليفورنيا.

وقال مساعدو هاريس المطلعون على أسلوب عملها، إنها تُفضل الحصول على الإحاطات المتعمقة، وتطرح أسئلة استقصائية وتريد معرفة نقاط ضعفها، لذلك تراهن على أصحاب الكفاءات من ناحية، وأهل الثقة في دوائرها أو دوائر الرئيس السابق باراك أوباما أو الحالي جو بايدن.