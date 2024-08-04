“مستعمرة جديدة على جدول النيران”.. حزب الله يطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل (فيديو)

كشف حزب الله أنه قصف للمرة الأولى مستوطنة “بيت هلل” بعشرات من صواريخ الكاتيوشا ردا على استهداف المدنيين في غزة وجنوبي لبنان.

وقال في بيان اليوم الأحد ‌‌‌‏”المقاومة الإسلامية أدخلت على جدول نيرانها ‏المستعمرة الجديدة بيت هلل، وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.‏

وأظهر مقطع فيديو اعتراض مجموعة صواريخ أُطلقت من لبنان على شمالي إسرائيل.

قصف “التجهيزات التجسسية” ‏

وأعلن حزب الله في بيان، اليوم الأحد، أنه قصف “التجهيزات التجسسية” ‏في موقع راميا الإسرائيلي قبالة حدود لبنان الجنوبية.

وقال الحزب في بيان “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:00) من صباح اليوم الأحد التجهيزات التجسسية ‏في موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة، مما أدى إلى تدميرها”.

رشقة صاروخية كبيرة

كما تم إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل في الساعات الأولى من فجر الأحد، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه رصد إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وادعى أن دفاعاته الجوية “اعترضت معظم الصواريخ، بينما سقط أحدها في مستوطنة بيت هلل دون أن يسبب إصابات”، حسب البيان.

وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” قد ذكرت في وقت سابق أنه تم إطلاق نحو 50 صاروخا من جنوبي لبنان نحو الجليل الأعلى، وتزامن إطلاق الصواريخ مع إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة بالجليل الأعلى.

وأفادت هيئة البث الرسمية وصحيفة ووسائل إعلام إسرائيلية بأن الصواريخ أُطلقت نحو مدينة كريات شمونة ومناطق عدة محيطة بها بالجليل الأعلى، في حين أكد حزب الله أنه قصف مستوطنة بيت هلل لأول مرة بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.

“دعما للشعب الفلسطيني”

وقال الحزب في بيان له عبر منصة تلغرام “هذا القصف يأتي دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة”.

ويترقب العالم ردا عسكريا من إيران وحزب الله على إسرائيل بعد اتهام طهران لها باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء، وتبنيها اغتيال القيادي البارز بحزب الله فؤاد شكر في بيروت مساء الثلاثاء.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.