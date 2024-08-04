نجل الرئيس التركي يشن هجوما على إسرائيل عقب اغتيال هنية (شاهد)

وصف نجم الدين بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طريقة اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، بـ”الجبانة والغدّارة” وهي الطريقة التي تليق بهم كعادتهم، حسب قوله، موضحًا “استهدفت إسرائيل إسماعيل هنية الذي كان يعمل من أجل السلام لأنها لا تريد السلام”.

وفي ساحة مسجد آيا صوفيا في مدينة إسطنبول، ووسط آلاف المتظاهرين للتنديد بالمجازر المستمرة على قطاع غزة، قال بلال أردوغان، إن هذا الاحتشاد هو تلبية لآخر دعوة أطلقها إسماعيل هنية قبل اغتياله في العاصمة الإيرانية طهران، يوم الأربعاء الماضي.

وأشار نجل الرئيس التركي، إلى أن انقسام قادة العالم الإسلامي هو السبب الرئيس الذي يجعل إسرائيل “وقحة” في حربها على قطاع غزة، مضيفًا “اتخذ العالم الإسلامي موقفًا موحدًا واتخذ قرارات وتصرفات جماعية، أعتقد أن إسرائيل لن تكون قادرة على مواصلة هذا الاضطهاد”.

وأكد بلال أردوغان أن الشهيد إسماعيل هنية كان أحد أهم أبطال القضية الفلسطينية، وكان سياسيًا عظيمًا قدم تضحيات كبيرة من أجل حرية شعبه طوال حياته.

وأردف “شعبنا لديه ثقافة متأصلة عبر التاريخ، لقد كان دائمًا إلى جانب المظلومين، فإن قضية فلسطين، قضية قريبة جدًا من قلوب شعبنا، قضية فلسطين هي قضية الجميع في تركيا بغض النظر عن الانتماء السياسي. يجب استبعاد بعض الجماعات الهامشية وبعض خدم إسرائيل من ذلك”.

وأضاف بلال “الشعب التركي إلى جانب القضية الفلسطينية، لهذا السبب، يملأ الناس الساحات في جميع أنحاء الأناضول. لنحيي ذكرى إسماعيل هنية، ولنلبِّ النداء الأخير لشهدائنا، ولنلعن إسرائيل، ولنعلن تضامننا مع إخوتنا الفلسطينيين، لقد فعلنا كل ما في وسعنا للعالم بأسره”.