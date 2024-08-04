نفتالي بينيت: إسرائيل توصف في معظم المؤسسات الغربية بأنها المعتدي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت، إن ثمة تقرير وصله من واشنطن يظهر أن “التصور السائد في معظم المؤسسات الأمريكية والدولية التي أتحدث إليها هو أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس ليست منظمة إرهابية، وأنها تخوض حربًا مشروعة في إسرائيل”، على حد وصفه.

وأضاف في منشور على منصة إكس، نقلا عن التقرير “كان إسماعيل هنية زعيماً سياسياً معتدلاً نسبياً، وكان الهدف من اغتياله نسف المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن”.

وقال: “كما يتم تقديم الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان على أنه رجل معتدل، لكن إسرائيل تحاول تخريب خططه المعتدلة، ويتم تقديم إسرائيل كطرف يريد إطالة أمد الصراع”.

דו״ח קצר מוושינגטון: התפיסה הרווחת במרבית הרשתות האמריקאיות והעולמיות איתם אני משוחח היא שחמאס הוא *אינו ארגון טרור*, והוא נלחם מלחמה *לגיטימית* בישראל. שאיסמאיל הנייה בכלל היה מנהיג פוליטי יחסית מתון, והחיסול שבוצע בו נועד לטרפד מו״מ לשחרור חטופים. הנשיא החדש של איראן,… — Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) August 4, 2024

نفتالي: إسرائيل تواجه حربًا عسكرية وإعلامية

أضاف نفتالي: “بينما ينتظر عشرة ملايين إسرائيلي في بيوتهم من يعترض صواريخ إيران وحزب الله، يتم تقديم إسرائيل، على أنها المعتدي”. وأنه “إلى جانب الحرب على الأرض، هناك حرب كبيرة للتأثير في الرأي العام العالمي، ولا تكاد إسرائيل تدخل هذه الساحة الحيوية”.

واستطرد قائلاً: “كما هو الحال في أي حملة، هناك حاجة إلى الإدارة، فهل يعرف أحد من هو القائد الأعلى لجيش الدعاية الإسرائيلي؟. وهناك حاجة إلى إمكانيات بشرية وخطة استراتيجية وأدوات دعائية”.

وختم بالقول: “سأواصل بكل قوتي العمل في المنظومة المعلوماتية العالمية ضد إيران وأذرعها”.