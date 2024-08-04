داخل خيمة في العراء.. سودانيون يعانون قسوة النزوح وارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر من خلال جولة في أحد مخيمات النزوح بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، أوضاعا صعبة يعيشها النازحون هناك، لكنهم أبدوا رضاهم عن الخدمات التي تُقدَّم إليهم.

وفي جولة داخل مخيم محمد شيبة بمدينة بورتسودان، شكا النازحون من ارتفاع الأسعار وايجارات المنازل، وأشاروا كذلك إلى المعاناة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع انقطاع الكهرباء.

وأبدت نساء من النازحات الرضا عن الخدمات التي تقدّمها منظمات خيرية للنازحين وتتمثل في الأدوية والغذاء والمياه، وتمنوا العودة السريعة إلى منازلهم وانتهاء الحرب.

وقال النازحون إنهم تغلبوا على حرارة الصيف وانقطاع الكهرباء بشرب الكثير من المياه الباردة وصبها على أجسادهم، مشيرين إلى عدم وجود تفشي للأمراض وسطهم.

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة، الجمعة، من أن الكارثة الإنسانية التي يشهدها السودان الغارق في الحرب تهدد المنطقة بأسرها، عقب تقرير أممي خلص إلى تفشي المجاعة في أجزاء من ولاية شمال دافور.

وحضت المفوضية العليا للاجئين الجهات الدولية المانحة على زيادة مساعداتها للسودان حيث الحرب مندلعة منذ إبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم، وأوقعت عشرات آلاف القتلى، وفق الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة تناشد توفير موارد عاجلة ووصول إنساني دون عوائق لمنع مجاعة واسعة النطاق في #السودان عقب تأكيد تفشي المجاعة في أجزاء من ولاية شمال #دافور.https://t.co/lIYogrHLIZ — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) August 2, 2024

“نازحون يموتون من الجوع وسوء التغذية”

وقال المنسق الإقليمي للاجئين للوضع في السودان مامادو ديان بالدي إن “إشارات التحذير كانت موجودة منذ أشهر”، وأضاف أن “نازحين من النساء والأطفال والرجال يموتون من الجوع وسوء التغذية والمرض”.

وأضاف “إلى جانب الفظائع المروعة التي تمس حقوق الإنسان، والنزوح القسري لأكثر من 10 ملايين شخص منذ بداية الحرب، والافتقار إلى الخدمات الأساسية بالنسبة لفئة كبيرة من السكان، فإن الكارثة الإنسانية الأكثر إلحاحا في العالم تتزايد وتتعمق كل يوم، وتهدد باجتياح المنطقة بأكملها”.

أكثر من عام منذ بدء الصراع الدامي في السودان.

10 ملايين شخص أجبروا على الفرار.

دمار وخسائر لا يمكن تخيلها.

عدد لا يحصى من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. السودانيون بحاجة للسلام. ويجب على العالم ألا يتجاهل ذلك.https://t.co/FU2IrNqFMM pic.twitter.com/AuFQ1z6QPT — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) August 3, 2024

“مجاعة محتملة”

وفي الأثناء، حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه على الرغم من حصر مراجعة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي خلاصاتها بمخيم زمزم الذي يؤوي نحو 300 ألف نازح، فإن “مناطق أخرى في السودان سواء دارفور وغيرها تشهد مجاعة محتملة”.

ويواجه نحو 26 مليون شخص في السودان مستويات مرتفعة من “انعدام الأمن الغذائي الحاد” في البلاد، وفق ما أفاد تقرير أوردته الأمم المتحدة الخميس.