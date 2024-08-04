80 % منهم أطفال.. قصف إسرائيلي يستهدف مدرستين للنازحين في غزة يسفر عن 30 شهيدا (فيديو)

استشهد 30 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرستي (حسن سلامة) و(النصر) اللتين تؤويان مئات النازحين الفلسطينيين، شمال غربي مدينة غزة.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، في بيان، بأن 80% من شهداء المجزرة الجديدة وجرحاها هم من الأطفال.

وأضاف “الاحتلال يرتكب مجزرة بكل معنى الكلمة في مدرستي النصر وحسن سلامة، والمشهد صعب ومأساوي في مدينة غزة. لم يعد هناك مكان آمن في مدينة غزة والاحتلال لا يراعي أي حرمات”.

كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر، انتشلت شهيدين وعددًا من الجرحى، نتيجة قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مفترق دولة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، نقلوا أيضًا إلى مستشفى المعمداني.

ويضطر المواطنون خلال نزوحهم إلى اللجوء لمنازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خيامًا في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

وبلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حوالي مليوني شخص.

والسبت، استشهد 16 فلسطينيًا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة حمامة التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان، وفق الدفاع المدني في غزة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربًا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.