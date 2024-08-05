أردوغان يعلن انضمام تركيا رسميا إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اللجنة القانونية لبرلمان بلاده ستسلّم محكمة العدل الدولية طلب انضمام أنقرة إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل، في السابع من أغسطس/آب الجاري.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة بالمجمع الرئاسي في أنقرة، إن تركيا تقف مع فلسطين “وتساند الإخوة الفلسطينيين بكل إمكاناتها رغم المصاعب (الاقتصادية) التي تعيشها هذه الأيام”، حسب ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

وأكد أن بلاده تبذل كل ما بوسعها لإنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة في أقرب وقت ممكن، التي أودت بحياة نحو 40 ألف شخص في الأشهر العشرة الماضية.

وتابع “الغرب وخاصة الولايات المتحدة باتوا للأسف أسرى لإسرائيل وحفنة من الصهاينة المتعصبين”.

“فاشية” مواقع التواصل إزاء الفلسطينيين

وفي سياق متصل، ندد أردوغان بـ”فاشية” مواقع التواصل التي لا يمكنها “حتى السماح بصور الشهداء الفلسطينيين”، وتفرض رقابة فورية عليها.

وفي اليوم الرابع لحجب تطبيق إنستغرام في البلاد، قال الرئيس التركي “إننا نواجه فاشية رقمية لا يمكنها أن تسمح حتى بصور الشهداء الفلسطينيين، وتحظرها على الفور”.

#أردوغان: من يعرفون إسماعيل هــ ــنــ ــيــ ــة يعرفون كم كان رجلًا شهمًا ورجل قضية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/C23hRK0n5i — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2024

وأضاف “لقد أعلنت هذه الشركات الحرب على المقاومة المجيدة وأبطال الشعب الفلسطيني في العالم الافتراضي. إننا نراهم يتصرفون مثل مافيا في كل مرة تتعرض فيها مصالحهم للخطر”.

وأوضح “هذا ليس جديدا. لقد رأيناهم يتصرفون وفق معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بتركيا. أصبح الكذب والاستفزازات السمة المميزة لهذه المنصات”.

ورأى أردوغان أنهم “يحترمون القواعد في أمريكا وأوروبا، لكنهم يتغاضون عنها عمدا عندما يتعلق الأمر بمكافحة جرائم المحتوى في تركيا”.

وقال متحدث باسم ميتا، الشركة الأم لمنصة إنستغرام، في بيان “نتيجة لحجب إنستغرام في تركيا، حُرم ملايين الأشخاص من وسيلتهم اليومية للتواصل مع العائلة والأصدقاء، ولم تعد الشركات قادرة على التواصل مع عملائها”.

#أردوغان: 📌 تدخلنا رسميًّا في القضية الفلسطينية وسنقدّم دعوانا ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية الأربعاء المقبل 📌 #تركيا ستبقى ملاذًا للمظلومين ولن يستطيع أحد التقليل من دورنا 📌 إدارة نتنياهو أثبتت أنها لا تريد المفاوضات وموقف حــ.ــمــ.ــاس كان إيجابيًّا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ioWK8hDtOR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2024

وفي يوم اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران الأسبوع الماضي، انتقدت تركيا منصة إنستغرام بسبب قرارها حظر منشورات التعزية في هنية.

وتحتل تركيا المرتبة الخامسة في العالم من حيث استخدام إنستغرام، بأكثر من 57 مليون مستخدم، بعد الهند والولايات المتحدة والبرازيل وإندونيسيا، وفقا لمنصة البيانات “ستاتيستا”.