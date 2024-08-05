بلال أبو سلطان.. يصارع ورما سرطانيا غامضا ويناشد للعلاج خارج غزة (فيديو)

بجسد نحيل ورأس مشوه، يعاني الشاب بلال أبو سلطان، من سكان حي الشيخ رضوان شمالي غزة، من صعوبة في التنفس والحركة، ومن آلام أخرى إثر إصابته بعارض صحي تطور إلى ورم سرطاني خارجي منتشر على رأسه بكتل ثقيلة، ولم يُشخص بعد.

تفاقمت حالة بلال بسبب تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لأغلب المستشفيات في شمالي القطاع وتدمير الأجهزة الخاصة بمرضى السرطان جراء الحرب المستمرة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بدأت حكاية أبو سلطان، عندما ظهر في رأسه كيس دهني، حيث قال للجزيرة مباشر “منذ تدمير مستشفى عبد العزيز الرنتيسي والتركي المخصصين لعلاج مرضى السرطان، ثم تدمير المنظومة الصحية بشكل كلي في مناطق شمال وادي غزة، أصبح العلاج يأخذ طابع العشوائية، حيث لا تتوفر صور أشعة ولا فحوصات ولا صور مقطعية، ظن الأطباء أن ما ظهر في رأسي مجرد كيس دهني، وتسببت إزالته بعملية جراحية عادية، بانتشار العشرات من الكتل السرطانية الخارجية في رأسي”.

وأوضح بلال، أنه بعد العملية غير الناجحة التي خضع لها، أصبح يعاني من صعوبات في الحركة وألم شديد في رقبته، حيث يجد صعوبة كبيرة في تحريكها في أي اتجاه، قائلًا “أوقات أشعر بنار جهنم في رقبتي، أعيش على المسكنات، من شدة ضعف جسمي. عظمي يؤلمني، ولا أستطيع أن أتنفس أو آكل بشكل طبيعي لوجود أورام في حلقي وصدري أيضًا”.

ويتابع الشاب الذي كان من المقرر أن يمثل فلسطين في بطولة رياضة كمال الأجسام “أنا شاب رياضي، كان عندي حياة ومستقبل، شوهت الأورام الخارجية شكل رأسي ووجهي وأظهر بهذا الشكل المخيف، تأجل فرحي، وتوقفت حياتي، وأنا بانتظار العلاج”.

وأكد بلال، أنه لا يحتاج إلى دعم مادي، بل ناشد دول العالم في نهاية حديثه لمساعدته على الخروج من مدينة غزة فقط، ليبدأ علاجه اللازم ويعيش حياته كبقية من في سنه.

ووفقًا لوالده، منير أبو سلطان فإن الأوجاع التي يعاني منها نجله بلال، جعلته يعتمد بشكل كلي على أقوى أنواع المسكنات، موضحًا “لا يوجد علاج، ولا جرعات كيماوي في شمال القطاع، يعتمد بلال ليتغلب على الأوجاع على المسكنات، وأصبح مدمنًا عليها كما أن ظروف المجاعة وعدم توفر الغذاء الصحي ساهم في نحول جسده وضعفه الشديد”.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية ناشدت بالمسارعة في تقديم العلاج لـ11 ألف مريض بالسرطان في قطاع غزة، من بينهم 750 طفلًا، حيث لم يستطع هؤلاء الحصول على البروتوكول العلاجي بعدما دمرت المنظومة الصحية في القطاع، وأخرجت المستشفيات المتخصصة عن الخدمة.