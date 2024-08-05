بينهم 4 جروحهم خطرة.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 7 من جنوده في جنوب غزة

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة 7 جنود، 4 منهم بجروح خطرة، إثر انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة.

وأفاد الجيش، في بيان عبر منصة إكس، بأن “أربعة جنود احتياط من الكتيبة 9215، لواء القبضة الحديدية (205)، أصيبوا بجروح خطرة في وقت سابق من هذا اليوم (الاثنين)، خلال معركة جرت جنوبي قطاع غزة. وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وإبلاغ عائلاتهم”.

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية “في الحادث الذي أصيب فيه الجنود الـ4، أصيب اثنان آخران من جنود الاحتياط بجروح متوسطة، وأصيب آخر بجروح طفيفة”.

ووفق بيانات الجيش الإسرائيلي المنشورة على موقعه، ارتفعت حصيلة المصابين من جنوده وضباطه منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 4256، بينهم 2176 منذ بدء الاجتياح البري في 27 من الشهر نفسه.

ووفق المعطيات ذاتها، بلغت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة 689 ضابطا وجنديا، من ضمنهم 329 منذ الاجتياح البري للقطاع، وسط اتهامات لتل أبيب بالتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها في قطاع غزة.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليتي تفجير بمدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وبوتيرة يومية، تعلن حماس قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.