جيش الاحتلال يقتحم بلدة في شمال القدس ويطلق قنابل الغاز

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر أمس الأحد، بلدة حزما شمال مدينة القدس المحتلة، وأطلق قنابل الغاز اتجاه المواطنين الفلسطينيين.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه المواطنين في منطقة الجسر.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة، ودققت في هويات المواطنين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعَّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على الضفة، بما فيها القدس، فقتل 604 فلسطينيين، بينهم 142 طفلا، وأصاب نحو 5 آلاف و400 واعتقل حوالي 9 آلاف و930، وفق جهات فلسطينية رسمية.

وتشنّ إسرائيل منذ ذلك اليوم بدعم أمريكي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.