شهداء وجرحى في أماكن متفرقة من غزة والمقاومة تواصل إطلاق الصواريخ على مستوطنات الغلاف (فيديو)

شهدت غزة اليوم الاثنين، سلسلة من الأحداث جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر على القطاع، ومحاولات المقاومة الفلسطينية الرد عليها.

إطلاق الصواريخ من غزة

ورصدت إسرائيل، الاثنين، إطلاق 15 صاروخًا من غزة على بلدات محاذية للقطاع، ما أدى إلى إصابة إسرائيلي بشظايا صاروخ، رغم مرور نحو 11 شهرًا متواصلا من الحرب المدمرة.

ودوّت صفارات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بما فيها نير عوز، عين هشلوشا، نيريم ورعيم.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لمناطق واسعة في غلاف غزة احترقت بفعل صواريخ المقاومة صباح الاثنين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن حريقا اندلع في منطقة مفتوحة نتيجة سقوط صاروخ في عين حشور.

המטח ליישובי עוטף עזה: שריפה פרצה בשטח פתוח כתוצאה מנפילת רקטה בעין הבשור@Itsik_zuarets @pozailov1

צילום: כבאות והצלה מחוז דרום pic.twitter.com/rDR72kDfu8 — כאן חדשות (@kann_news) August 5, 2024

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “إلحاقًا للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة غلاف قطاع غزة، تم رصد نحو 15 صاروخًا عبرت من جنوب قطاع غزة”.

وأضاف البيان: “نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض عدة صواريخ، ورصد سقوط شظايا في منطقة رعيم وتقاطع طرق جاما”.

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيليًا أصيب بشظايا صاروخ عند تقاطع طرق جاما، ووصفت حالته بين طفيفة ومتوسطة. كما أشارت القناة إلى سقوط صاروخ في منطقة كيبوتس بئيري، دون الإشارة إلى إصابات أو أضرار.

تكرار الهجمات

وأمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق 5 صواريخ من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة نحو جنوب إسرائيل، وذلك بعد 4 أيام من انسحابه من المدينة إثر عملية عسكرية نفذها فيها وقام خلالها بعمليات تدمير واسعة للمنازل والبنية التحتية.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

استهدافات إسرائيلية متفرقة

وفي الأثناء، أدى استهداف سيارة في منطقة الزوايدة إلى استشهاد فلسطينيين. كما أسفر استهداف دراجة نارية في شارع صلاح الدين وسط غزة عن سقوط شهداء وجرحى.

وأعلن الدفاع المدني في غزة عن استشهاد 5 أشخاص نتيجة استهداف مركبة في منطقة المطاحن بخان يونس، بالإضافة لوصول عدد من الشهداء لمستشفى شهداء الأقصى نتيجة استهداف مركبة تأمين مساعدات في نفس المنطقة.

وفي مكان آخر، أصيب شخص في استهداف شقة رئيس بلدية البريج، ووصلت إلى المستشفى إصابة أخرى لسيدة نتيجة استهداف تكتوك في شارع صلاح الدين مقابل مدخل الزوايدة.