كشف الأسير المحرر إبراهيم سالم، صاحب الصورة الشهيدة من معتقل “سدي تيمان” تفاصيل التقاط الصورة، وما تعرض له طيل فترة اعتقاله التي استمرت 8 أشهر، من بينها 52 يوما في “سدي تيمان” الذي وصفه بـ”الأسوأ في العالم”.

وقال سالم، للجزيرة مباشر، إنه فوجئ بعد خروجه من المعتقل بهذه الصورة، وأوضح “كانت نوعًا من أنواع عقاب الأسرى داخل السجون، كان فيه راجل كبير في السن ومريض بالسكري وطلب أن يدخل الحمام، فرفض الجيش، فبكى الرجل وعملها على حاله”.

وأضاف “الموقف استفزني. تعصبت وشلت الغمامة من على عيني وصرت أتحدث بلهجة حادة من الجنود، فعاقبوني بالوقوف 6 ساعات متواصلة”.

دافع عن أسير مريض فتعرض للعقاب.. صاحب الصورة الشهيرة من معتقل "سدي تيمان" الأسير المحرر إبراهيم سالم يحكي للجزيرة مباشر تفاصيل ما حدث له قبل التقاط تلك الصورة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/NVVdXDozeu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2024

وأشار سالم إلى موقف آخر مؤثر شهده في السجن، حيث أدخل الجيش معه أحد الأسرى في زنزانة إنفرادية كعقاب لهما، وعندما سأل سالم الأسير الآخر، من أين أنت؟ أجاب “من القدس”، ومضى يبكي.

وتابع سالم “بكى الرجل وقال لي أهانوني، باختصار، وضعوه في قفص مثل قفص نقل الحيوانات، وأخذوه على مكان داخل القدس مليء بالمستوطنين، ووضعوه في الشارع ليتعرض للإهانة من المستوطنين، شتموه بكلام بذيء وألقوا عليه الموز وبصقوا عليه”.

وأشار سالم باستنكار إلى نوعية الأسرى الذي كانوا معه في السجن، وقال إنه كان من بينهم مرضى سرطان ومرضى زهايمر، وتساءل “ماذا يشكل هؤلاء من خطر؟ لماذا عاقبوني وعاقبوهم؟”.

"أطلقوا النار وأمروني بالجري نحو غزة".. الأسير المحرر إبراهيم سالم: هكذا أفرج عني الاحتلال من سجن "سدي تيمان" pic.twitter.com/4YQNcNasTy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 4, 2024

وأوضح سالم أنهم حتى في لحظة الافراج عنه أهانوه، وأخذوه على مكان لم يعرفه وألقوه، وأطلقوا الرصاص تجاهه، وأخبروه أن هذا طريق غزة فإذهب.

كما أشار سالم إلى إصابة نحو 6 آلاف أسير في النقب بالجرب، مؤكدًا أن الاحتلال يتعمد أن تستمر إصابتهم في الجرب ورفض إدخال أي نوع من أنواع العلاج.