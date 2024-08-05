متحدية الاحتلال.. فلسطينية تطلق مبادرة لتعليم الأطفال والنساء التصوير (فيديو)

لم يقف تدمير الاحتلال لاستديو التصوير الخاص بالمصورة الفلسطينية دينا أيمن، في قطاع غزة، عائقًا أمام حرصها على القيام بواجبها، بل زاد من طموحها نحو تعليم أبناء القطاع.

أطلقت دينا أيمن مبادرة لتعليم الأطفال والنساء النازحين في وسط قطاع غزة التصوير، بعد ضياع حلمها بامتلاك أستوديو تصوير مرة أخرى في القطاع.

ونفّذت دينا مبادرتها في مراكز النزوح بمدينة دير البلح، حيث عملت في بداية الأمر على تعليم الأطفال التصوير الفوتوغرافي كنوع من العلاج النفسي والتعلم الإبداعي، واحتواء الأطفال والتخفيف من معاناتهم اليومية جراء العدوان.

ثم بمرور الوقت، ومع نجاح التجربة تطورت مبادرتها لتشمل النساء النازحات.

من رحم المعاناة يولد الأمل

وقالت دينا للجزيرة مباشر: “أصبت بالإحباط عقب تدمير أستوديو التصوير الخاص بي واضطراري للنزوح لوسط القطاع، ولكن قررت إطلاق المبادرة التي منحتني القدرة على الاستمرار والمثابرة”.

وأوضحت: “كنت أطمح لأن أكون صاحبة أكبر وأفضل أستوديو تصوير في القطاع، وهو الأمر الذي سعيت لتحقيقه منذ عام 2013″، لكن جرائم الاحتلال دمرت هذا الحلم.

وأشارت إلى أنها علّمت الأطفال الكثير من المهارات المتعلقة بالتصوير، بجانب هدف آخر وهو توثيق حياتهم اليومية في النزوح، وإمكانية توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأن “الصورة هي لغة العصر، ويمكن أن تكشف حجم المعاناة التي يعيشها سكان القطاع”.