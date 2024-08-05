معلومة مضللة تتسبب في اضطرابات مناهضة للمهاجرين تهز أنحاء بريطانيا

حطّم محتجون مناهضون للهجرة نوافذ فنادق وأضرموا النيران في صناديق قمامة في شمال إنجلترا، اليوم الأحد.

واندلعت تلك الاحتجاجات العنيفة التي شارك فيها المئات في مدن وبلدات بأنحاء بريطانيا بعد مقتل 3 فتيات في هجوم بسكين في حفل راقص للأطفال في ساوثبورت في شمال غرب إنجلترا، الأسبوع الماضي.

معلومات مضللة

استغلت جماعات معادية للمهاجرين والمسلمين هذه الواقعة، حيث نشرت حسابات على وسائل التواصل اليمينية المتطرفة وبعض المواقع الإخبارية أن المشتبه به في قتل الفتيات هو لاجئ مسلم جاء إلى البلاد العام الماضي.

ورغم إعلان الشرطة أن المشتبه به شاب يبلغ من العمر 17 عامًا وولد في عاصمة ويلز كارديف ببريطانيا، كما ذكرت تقارير إعلامية أن عائلته مسيحية، إلا أن جماعات يمينية متطرفة نظمت مظاهرات في ساوثبورت ضد المسلمين والمهاجرين.

والمشتبه به يدعى أكسل روداكوبانا متهم بقتل الأطفال بيبي كينغ (6 أعوام) وإلسي دوت ستانكومب (7 أعوام) وأليس داسيلفا أغويار (9 أعوام)، وإصابة 10 أشخاص آخرين.

وحمّلت الشرطة مسؤولية الفوضى لمنظمات مرتبطة بـ”رابطة الدفاع البريطانية” المناهضة للإسلام التي أسست قبل 15 عامًا، وجرى حلّها.

ويتم الإعلان عن المسيرات على صفحات تواصل اجتماعي يمينية متطرفة تحت شعار “طفح الكيل”.

احتجاجات واشتباكات عنيفة مع الشرطة.. اليمين المتطرف يشن حملة ضد #المسلمين بعد انتشار معلومة مضللة بقتل مسلم ثلاث فتيات في #بريطانيا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/mmzPSPIlBk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 4, 2024

تدابير أمنية إضافية للمساجد

وأعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، أنها ستوفر تدابير أمنية إضافية للمساجد التي تطلب الحماية على خلفية أعمال العنف المتصاعدة من قبل جماعات يمينية متطرفة.

وتشمل التدابير توفير أمن شرطي إضافي للمساجد التي تبلّغ عن التهديدات في أقرب وقت ممكن.

واندلعت أعمال عنف في مدن مختلفة بأنحاء البلاد، منها ليفربول وبريستول ومانشستر، مما دفع الشرطة لإلقاء القبض على العشرات، وذكرت بيانات الشرطة أن عددًا من المتاجر والشركات تعرض للتخريب والنهب، كما أصيب عدد من أفراد الشرطة.

كما تجمع مئات المحتجين المناهضين للهجرة، اليوم الأحد، بالقرب من فندق كان ينزل به طالبو لجوء بالقرب من روثرهام في شمال إنجلترا.

وبحسب وكالة “رويترز”، فإن المحتجين ألقوا الحجارة على الشرطة وحطموا نوافذ عدة بالفندق قبل أن يشعلوا النيران في صناديق القمامة، وتجمع عشرات المحتجين الآخرين أمام فندق آخر في ألدرشوت بجنوب إنجلترا.