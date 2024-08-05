وقر الزمان.. قائد الجيش الذي تولى السلطة في بنغلاديش

أعلن قائد الجيش البنغلاديشي وقر الزمان، اليوم الاثنين، عزمه تشكيل حكومة انتقالية بعدما قدّمت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة (76 عاما) استقالتها، وفرت من البلاد تحت ضغط احتجاجات عارمة.

وقال وقر الزمان في خطاب إلى الشعب بثه التلفزيون الحكومي “سنقوم بتشكيل حكومة انتقالية”، مؤكدا استقالة الشيخة حسينة.

وأضاف الضابط في سلاح المشاة بالجيش البنغلاديشي “أعدكم بأنه سيتم التعامل مع جميع المظالم”.

وقال “البلد عانى كثيرا، والاقتصاد تضرر، وقُتل عدد كبير من الناس. حان الوقت لوقف العنف”.

وقُتل في الاحتجاجات التي بدأت قبل نحو شهر 300 شخص على الأقل.

من هو وقر الزمان؟

أمضى قائد الجيش البنغلاديشي وقر الزمان نحو أربعة عقود في الخدمة بالجيش قبل الوصول إلى رأس المؤسسة العسكرية، إذ عُيّن قائدا للجيش في يونيو/حزيران الماضي. وكانت ثقة الشيخة حسينة في القائد الجديد للجيش بفضل صلة القرابة البعيدة التي تربطهما.

وعمل الجندي المخضرم خلال فترات خدمته ضمن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وفي مكتب حسينة.

وكان والد زوجته قائدا للجيش في أولى ولايات حسينة الخمس رئيسة للوزراء من عام 1996 حتى 2001.

وتخرّج وقر الزمان في أكاديمية بنغلاديش العسكرية، وعمل مرتين ضمن قوة حفظ السلام الأممية في أنغولا وليبيريا.

وتلقى وقر الزمان (58 عاما) تدريبات عسكرية في بريطانيا، كما يحمل درجة الماجستير في الدراسات الدفاعية من “جامعة بنغلاديش الوطنية” و”كينغز كوليدج” في لندن، وهو متزوج وأب لابنتين.

وعمل أيضا مدرّبا في كلية الجيش للمشاة والتكتيكات، وفي معهد بنغلاديش لعمليات دعم السلام.

“مستقبل رائع”

ومع اقتحام المتظاهرين قصر الشيخة حسينة وهروبها في مروحية، قال وقر الزمان إنه سيُجري محادثات مع الرئيس لتشكيل حكومة. وتعهّد بأن تعمد السلطات الجديدة الى “ملاحقة جميع القتلة” بعد أسابيع من الاحتجاجات الدامية.

وأفاد وقر بأنه أجرى محادثات مع أحزاب رئيسية في المعارضة وأفراد في المجتمع المدني، لكن ليس مع رابطة عوامي، حزب حسينة.

وقال “سنؤسس جميعنا مستقبلا رائعا، إذا عملنا معا”.