إصابات بالرصاص الحي في صفوف الفلسطينيين إثر اقتحام جيش الاحتلال مدينة جنين (فيديو)

أصيب 5 فلسطينيين، يوم الاثنين، إثر اقتحام جيش الاحتلال مدينة جنين، ومحاصرته محل صرافة وسط المدينة، شمالي الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تتعامل مع مصابين بالرصاص الحي.

من جانبه، قال مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين إنه استقبل “إصابتَي دهس بحالة مستقرة إثر اقتحام جيش الاحتلال مدينة جنين”، بينما قال تلفزيون فلسطين إن جيش الاحتلال يمنع وصول الطواقم الطبية والإسعاف إلى حالات اختناق نتيجة استنشاق غاز مسيل للدموع، مشيرا إلى إعلان محيط محل الصرافة منطقة عسكرية مغلقة.

بدورها، نشرت شبكة قدس الإخبارية مقاطع فيديو يُسمع فيها أصوات إطلاق نار، وقالت إن جنودا إسرائيليين أصيبوا في عملية تفجير، مضيفة أن المقاومة تستهدف آلية لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة في جنين.

مصادر محلية: آثار دماء أحد جنود الاحتلال؛ بعد إصابته برصــ.ـاص الشبان في حي السيباط بمدينة جنين. pic.twitter.com/VB9T2t3M3k — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 5, 2024

ونقلت عن شهود عيان تأكيدهم إصابة عدد من جنود الاحتلال خلال اشتباك مسلح مع المقاومة قرب حي السيباط في مدينة جنين.

ونشرت مقطع فيديو قالت إنه لهبوط طائرة مروحية لجيش الاحتلال على حاجز الجلمة قرب جنين، بعد إصابة عدد من الجنود خلال اشتباكات عنيفة في المدينة.

عاجل| تغطية صحفية: هبوط طائرة مروحية لجيش الاحتلال على حاجز الجلمة قرب جنين؛ بعد إصابة عدد من الجنود خلال اشتباكات عنيفة في المدينة. pic.twitter.com/bNZpXLmdRi — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 5, 2024

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسَّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مخلّفا 604 شهداء، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.