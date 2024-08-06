إصابة 40 رياضيا في أولمبياد باريس بفيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن 40 رياضيًا على الأقل من المشاركين في الألعاب الأولمبية أصيبوا بكوفيد-19، وأرجعت المنظمة ذلك إلى الانتشار الواسع للفيروس حول العالم.

وقالت ماريا فان كيرخوف -مديرة شؤون الاستعداد والوقاية من الأوبئة في المنظمة- خلال مؤتمر صحفي في جنيف “من غير المستغرب أن يصاب الرياضيون لأن الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة في بلدان أخرى”.

وأضافت أن العديد من الدول شهدت في الأشهر الأخيرة تفشيًا واسعًا لكوفيد-19، مؤكدة على أن لجنة الألعاب الأولمبية اتخذت الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأشارت فان كيرخوف إلى أن الفيروس لا يزال ينتشر بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، مضيفة أن البيانات التي جمعتها منظمة الصحة العالمية من 84 دولة أظهرت زيادة في نسبة الاختبارات الإيجابية خلال الأسابيع الأخيرة.

وعلّقت “هذه الزيادة أدت إلى ارتفاع عدد المرضى في المستشفيات والوفيات في العديد من البلدان”.

وأوضحت أن نسبة الاختبارات الإيجابية تصل في أوروبا إلى أكثر من 20%، في حين أن معدل انتشار الفيروس من خلال مراقبة مياه الصرف الصحي أعلى بـ2 إلى 20 مرة من المعدلات المبلغ عنها حاليًا.

وحذرت من تطور الفيروس المستمر الذي يعرض العالم لخطر ظهور فيروسات أكثر خطورة، مشيرةً إلى أن انتشار كوفيد-19 بهذا الحجم في هذا الموسم غير اعتيادي، لأن أوبئة فيروسات الجهاز التنفسي عادة ما تظهر عندما يكون الطقس باردًا.