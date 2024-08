سباح بريطاني يفجر مفاجأة بشأن طعام الرياضيين في أولمبياد باريس

وجّه السباح البريطاني آدم بيتي انتقادات لمنظمي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بسبب تقصيرهم في تأمين كميات كافية من الطعام، مشيرًا إلى أن الرياضيين اكتشفوا وجود ديدان في وجباتهم.

وعبر بيتي (29 عاما) في تصريحات لصحيفة (آي نيوز) البريطانية عن استيائه بشأن كمية ونوعية الطعام في القرية الأولمبية بعد حصوله على المركز الرابع في سباق التتابع المتنوع (4 × 100 متر) في السباحة.

وأشار الفائز بست ميداليات أولمبية إلى أن الفريق “فوجئ بالتحديات في العيش بالقرية، وخاصة الطعام”.

وقال بيتي “إن الطعام ليس جيدا بما يكفي للمستوى المتوقع من أداء الرياضيين، نحن بحاجة إلى تقديم أفضل ما لدينا”.

وتابع “في طوكيو، كان الطعام رائعا، وفي (ريو) كان رائعا، ولكن هذه المرة لم يكن هناك ما يكفي من خيارات البروتين، وكانت الطوابير طويلة، والانتظار لمدة 30 دقيقة للحصول على الطعام بسبب عدم وجود نظام للطوابير”.

Adam Peaty: There are worms in the food in the Olympic Village

He speaks to @jamesgraysport ✍️#Olympics #Paris2024 https://t.co/kGneShDIkU

— i sport (@iPaperSport) August 6, 2024