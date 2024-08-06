كامالا هاريس تختار مرشحها لمنصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة

اختارت كامالا هاريس -نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة لتمثيل الحزب الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض- حاكم مينيسوتا تيم والز نائبا لها في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتيم والز (60 عاما) حاكم ولاية من الغرب الأوسط الأمريكي وتعدّ من الولايات الأساسية في الانتخابات القادمة.

وانتُخب والز -وهو من قدامى المحاربين في الحرس الوطني للجيش الأمريكي ومعلم سابق- في منطقة ذات ميول جمهورية في مجلس النواب الأمريكي عام 2006 وظل عضوا فيه لمدة 12 عاما قبل انتخابه حاكما لولاية مينيسوتا عام 2018.

حملة ترمب تعلق

ومن جانبه، ندّد فريق حملة المرشح المنافس دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، باختيار والز مرشح كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس، واصفا والز بأنه “متطرف ليبرالي خطر”.

وقالت كارولين ليفيت الناطقة باسم فريق حملة الرئيس الجمهوري السابق “على غرار كامالا هاريس، تيم والز متطرف ليبرالي خطر، وحلم هاريس والز بتحويل الولايات المتحدة إلى صورة كاليفورنيا يشكّل “كابوسًا لكل أمريكي”.