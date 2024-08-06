كيف علقت إسرائيل على اختيار السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحماس؟

علق أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على اختيار حركة حماس لقائدها في غزة يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي خلفا لإساعيل هنية، الثلاثاء، قائلا إن “هناك مكانا واحدا محفوظ ليحيي السنوار”.

وقال أدرعي في تغريدة عبر منصة إكس “مكان السنوار هو بجوار محمد الضيف ومروان عيسى وباقي دواعش حماس المسؤولين عن مجزرة السابع من أكتوبر الذين قتلناهم”.

ومن جانبه قال يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي عبر حسابه بمنصة إكس إن “تعيين الإرهابي الكبير يحيى السنوار زعيما جديدا لحركة حماس، خلفا لإسماعيل هنية، هو سبب مقنع آخر للقضاء عليه بسرعة ومحو هذه المنظمة الشريرة عن وجه الأرض”.

وبدوره قال طاهر النونو القيادي في حركة حماس إن تهديدات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “لا تخيف أحدا”.

وأضاف النونو في تصريحات للجزيرة مباشر إن اختيار السنوار “رسالة للاحتلال بأن تهديداته لا تخيف قادة المقاومة ولن تؤثر في قراراتهم”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت حماس اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل، الأربعاء الماضي، في العاصمة الإيرانية طهران.

وقبل اختياره لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، انتخب السنوار رئيسا للحركة في القطاع عام 2017، ومرة أخرى عام 2021.