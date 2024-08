اتهام باكستاني بالتخطيط لاغتيال ترامب ومسؤولين أمريكيين

قالت شبكة (سي. إن. إن) إن وزارة العدل الأمريكية وجهت اتهامات لمواطن باكستاني يدعى آصف ميرشانت بزعم ارتباطه بالحكومة الإيرانية وتخطيطه لتنفيذ اغتيالات سياسية تستهدف الرئيس السابق دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين، وَفق لائحة اتهام كشف عنها، أمس الثلاثاء.

وبحسب السلطات الأمريكية، اتهم ميرشانت (46 عاما) بالسفر إلى مدينة نيويورك والعمل مع قاتل مأجور لتنفيذ عمليات الاغتيال في أواخر أغسطس/آب الجاري أو أوائل سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضح ممثلو الادعاء أن ميرشانت اعتقل، في 12 يوليو/تموز الماضي، بينما كان يستعد لمغادرة الولايات المتحدة، وذلك بعد وقت قصير من لقائه قتلة مأجورين كان يعتقد أنهم سينفذون الجرائم، غير أنهم كانوا ضباط إنفاذ قانون سريين، وهو الآن رهن الاحتجاز الفيدرالي.

وبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التحقيق في هذا “المخطط” في الأسابيع التي سبقت محاولة شاب من ولاية بنسلفانيا اغتيال ترامب خلال تجمع له، وأوضح مسؤول إنفاذ القانون لشبكة (سي. إن. إن) أن المحققين لم يجدوا أي أدلة على تورط ميرشانت في حادث إطلاق النار في بتلر بولاية بنسلفانيا.

