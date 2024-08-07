الأزهر يعلّق على اعتداءات اليمين المتطرف على المسلمين في بريطانيا

استنكرت مشيخة الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، أعمال الشغب التي يقودها اليمين المتطرف في بريطانيا التي تضمنت احتجاجات مناهضة للمسلمين، إثر مقتل 3 فتيات طعنًا مطلع الأسبوع الماضي، وانتشار معلومات مضللة بشـأن المهاجم.

وقال الأزهر في بيان “نستنكر العنف الذي يقوده اليمين المتطرف الإنجليزي ضد المسلمين ويستهدف به المساجد، وننبه لضرورة التصدي بحزم لهذه الهجمة”.

وأضاف البيان “يُعرب الأزهر عن تقديره لموقف الحكومة البريطانية وتصريحات السيد كير ستارمر، رئيس الوزراء الإنجليزي، والسيدة إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية البريطانية، لطمأنة المسلمين والتزامهم بحمايتهم، وتعزيز حماية المساجد، ورفضهم لكل مظاهر الكراهية والعنصرية التي يمارسها اليمين المتطرف ضد المسلمين، وتعهدهم بتوقيع العقوبة الرادعة على كل المشاركين في أحداث هذه الفوضى”.

مشيدًا بموقف الحكومة البريطانية في التَّصدي للعداء ضد المسلمين.. #الأزهر يدين «اعتداءات اليمين المتطرف» للمسلمين واستهدافه للمساجد يستنكر الأزهر الشريف أعمال العنف التي يقودها اليمين المتطرف الإنجليزي ضد المسلمين، ويستهدف بها المساجد بعد انتشار الخبر الكاذب حول هوية مرتكب… — الأزهر الشريف (@AlAzhar) August 7, 2024

كما وجّه البيان الشكر للشرطة الإنجليزية، على “وقفتها الحاسمة وتصديها لهذه الحملة الممنهجة ضد المسلمين”.

واندلعت احتجاجات عنيفة في مدن وبلدات بأنحاء بريطانيا بعد مقتل 3 فتيات إثر هجوم بسكين في حفل راقص للأطفال في ساوثبورت في شمال غربي إنجلترا، الأسبوع الماضي.

ورغم إعلان الشرطة أن المشتبه فيه شاب عمره 17 عامًا ولد في عاصمة ويلز كارديف، وأنها لا تنظر إلى الهجوم باعتباره “إرهابيًا”، فإن جماعات يمينية متطرفة نظّمت مظاهرات في ساوثبورت ضد المسلمين والمهاجرين.