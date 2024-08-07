البيت الأبيض يهاجم السنوار ويصفه بـ”الإرهابي” ويدعوه إلى قبول وقف إطلاق النار

هاجم مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة “حماس” يحيى السنوار، ووصفه بـ”الإرهابي”.

وقال كيربي في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن “السنوار مجرد إرهابي يداه ملطختان بدماء أبرياء بعضهم أمريكيون”، وأضاف أن “السنوار كان مهندس هجمات 7 أكتوبر وكان دائمًا صاحب القرار فيها”.

ودعا المسؤول الأمريكي السنوار لأن يقبل باتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن موقف الولايات المتحدة من المفاوضات لم يتغير بتعيين السنوار.

وأضاف كيربي أن واشنطن قطعت شوطًا طويلًا في سد الفجوات بين الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني)، وأن هناك اقتراحًا جيدًا معروضًا عليهما قبوله.

وقال: “نتحدث مع شركائنا لإبرام صفقة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وهو اتفاق جيد لكلا الجانبين”.

وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة وشركاءها في المنطقة “لا يريدون التصعيد واتساع نطاق الحرب في المنطقة”.

الدفاع عن إسرائيل

وأشار منسق الاتصالات الاستراتيجية إلى أن الولايات المتحدة منخرطة في اتصالات دبلوماسية مكثفة لمنع التصعيد في المنطقة.

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة قامت بنقل مقدرات كبيرة إلى المنطقة، وأنها ستدافع عن إسرائيل في حال تعرضت لأي هجوم.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية لا يمكنها الحديث عن تقييماتها الاستخباراتية، إلا أنها مستعدة للتعامل مع أي تهديد محتمل من إيران أو وكلائها.

وقال كيربي: “من الحماقة أن نفترض أن وكلاء إيران لن يشاركوا بالهجوم إذا ما قررت طهران تنفيذه ونحن مستعدون لذلك”، وأكد أن الجهود الدبلوماسية مستمرة، لكن الولايات المتحدة في وضع عسكري جيد لردع أي تهديد إيراني.

ويأتي حديث كيربي عن خفض التصعيد ومحاولة إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في “حزب الله” فؤاد شكر في لبنان.