الغارديان: بريطانيا تعلّق تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل “بانتظار مراجعة شاملة”

علّقت الحكومة البريطانية معالجة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار إكمال مراجعة شاملة حول هذا الموضوع، بحسب صحيفة الغارديان.

وقالت الصحيفة البريطانية، الثلاثاء، إن المصدرين الذين يقدمون طلبات للحصول على تراخيص بيع أسلحة لإسرائيل، يتلقون حاليا رسائل من وزارة الأعمال والتجارة تفيد بأن طلباتهم معلّقة حتى انتهاء المراجعة.

وأكدت مصادر في الحكومة أن “هذا الإجراء لا يمثل تغييرا في السياسة، بل قد يكون مجرد إجراء إداري”.

ولم يُحدد موعد لإكمال مراجعة مخاطر بيع الأسلحة إلى إسرائيل، التي تأتي في ضوء الاتهامات بشأن انتهاكات القانون الإنساني خلال الحرب على غزة، “وقد زادت تعقيد هذه العملية بسبب رغبة الوزراء في التمييز بين الأسلحة المخصصة للدفاع وتلك المستخدمة في الهجمات على غزة”، وَفق الصحيفة.

وتقول المصادر الحكومية للصحيفة إن العملية تستغرق وقتا لأن الوزراء يجب أن يضمنوا أن أي قرار بتعليق التراخيص سيكون قانونيا ومتوافقا مع قوانين تصدير الأسلحة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة السابقة برئاسة ريشي سوناك أنه تم منح 108 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول ونهاية مايو/أيار 2024، دون الكشف عن قيمة هذه التراخيص.

وكشفت منظمة (كريستيان أيد) أن 20 شركة حصلت على تراخيص لتصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و31 مايو/أيار الماضييْن، بينما كانت هناك 30 شركة أخرى قدمت طلبات ولا تزال بانتظار الموافقة.