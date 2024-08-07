بنغلاديش.. متطوعون ينظفون الشوارع وينظمون حركة المرور ويعيدون أسلحة للشرطة (فيديو)

أطلق متطوعون وطلاب في بنغلاديش مبادرة لتنظيف شوارع العاصمة دكا ومناطق أخرى، عقب الاضطرابات التي شهدتها البلاد ودفعت باستقالة رئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة من منصبها، وهروبها إلى الهند.

وأظهرت اللقطات المصورة مشاركة عشرات الطلاب وأعضاء الكشافة في تنظيف الشوارع وتنظيم حركة السير، فيما بيّنت مشاهد أخرى تنظيف مجموعة من الشباب ساحة مبنى البرلمان، عقب اقتحامه من قبل الطلاب.

وقال حساب يتبع مجموعة كشفية بنغالية “مدينتنا مسؤوليتنا، حافظ على نظافة الطرق، لنجعل بنغلاديش جميلة، مجموعة الكشافة الجامعية تقوم بمبادرة لتنظيف الشوارع”.

من جانب آخر، قالت صحف ومواقع محلية إنه تم تسليم مجموعة من الأسلحة النارية التابعة لأحد مراكز شرطة العاصمة البنغالية بمساعدة مجموعة من السكان المحليين.

وأدت المظاهرات في بنغلاديش، التي نظمها في بادئ الأمر طلاب منذ الأول من يوليو/تموز الماضي كانوا يريدون الاحتجاج على قواعد التوظيف في القطاع العام، إلى الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة (76 عامًا) وفرارها إلى الهند، وإعلان قائد الجيش تشكيل حكومة انتقالية.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 300 شخص على الأقل، وأدّت الى سقوط نظام حسينة التي كانت تتولى السلطة منذ 2009 في هذا البلد المسلم الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 170 مليون نسمة.