حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف ناقلة جند إسرائيلية (فيديو)

قال “حزب الله” اللبناني، اليوم الأربعاء، إنه استهدف ناقلة جند إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، شمالي إسرائيل.

وبث الحزب في قناته على “تلغرام” لقطات مصورة لعملية الاستهداف.

من ناحية أخرى، قال “حزب الله”، في بيان إنه استهدف موقعًا إسرائيليًا في الزاعورة في هضبة الجولان بطائرات مسيّرة انقضاضية، “وحقق إصابات مؤكدة بين ضباطه وجنوده”، بحسب إعلان الحزب.

ولم تعلن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أي إصابات في صفوفها جراء الهجوم.

وأعلن “حزب الله”، الأربعاء، استشهاد أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 401 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونعى الحزب، في بيان، “حسن فارس جشّي (غالب) مواليد عام 1986 من بلدة جويا، في جنوب لبنان”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه “قضى من خلال قطعة جوية تابعة لسلاح الجو على حسن فارس جشي، في منطقة جويا”.

وأضاف: “كان جشي، يعمل قائدًا في مجال الصواريخ المضادة للدروع لدى منظمة حزب الله”، على حد وصفه.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية بمسيّرة على بلدة جويا، أدت في حصيلة أولية إلى “مقتل شخصين وجرح 6 آخرين”.