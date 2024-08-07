شاهد: كمين للاحتلال في خان يونس والقسام تفجر عبوة “سجيل” في قوة إسرائيلية

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تسجيلا مصورا لكمين أوقعوا فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت القسام في الفيديو الذي بثته مساء الأربعاء أنه في كمين “الفراحين 2 ” تم تفجير عبوة “سجيل” في جنود الجيش الإسرائيلي بمنطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس.

وقال أحد المقاتلين في التسجيل موجها حديثه لقوات الاحتلال: “لن تعرفوا الأمان في هذه المنطقة التي هجّرت أهلها”.

وظهر مقاتل آخر من القسام يعد عبوة “سجيل”، موضحاً أنها من صناعة “لواء خان يونس”، لتظهر المشاهد بعد ذلك رصد تحركات الجنود الإسرائيليين قبل تفجير العبوة في أربعة منهم.

عبوة صنعت من ذخائر الاحتلال

وصرَّح مصدر قيادي في كتائب القسام للجزيرة بأن العبوة المستخدمة في كمين خان يونس كانت من نوع “سجيل” وصُنِّعت أثناء معركة “طوفان الأقصى”.

وأوضح المصدر أن المادة المتفجرة داخل العبوة تم استخراجها من صواريخ إسرائيلية لم تنفجر، وتحتوي العبوة على 750 شظية.

وأضاف أن أشلاء الجنود الإسرائيليين تناثرت في موقع التفجير، وحملتها ناقلات جند إلى داخل المناطق الإسرائيلية، ثم تم نقلها بواسطة مروحيتين.

وبعد وقوع الانفجار، أجهز مقاتلو القسام على ما تبقى من الجنود باستخدام رشاشات خفيفة ومن مسافة قريبة، وفقا للمصدر.