هكذا بدا مطار بن غوريون عقب إلغاء شركات طيران رحلاتها إلى تل أبيب (شاهد)

أظهرت صور متداولة، اليوم الأربعاء، خلو مطار بن غوريون في تل أبيب، من المسافرين وشركات الطيران، عقب إلغاء معظم شركات الطيران العالمية رحلاتها من وإلى إسرائيل، على وقع تصاعد التوتر بالمنطقة مؤخرا.

وجاءت تلك الخطوة وسط توقعات بتصعيد الهجمات المتبادلة بين إيران وحزب الله من جانب، وإسرائيل من جانب آخر، بعد اغتيال تل أبيب القيادي البارز بالحزب فؤاد شكر، الثلاثاء الماضي، واتهام حركة حماس وإيران لها باغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران، الأربعاء.

ومن جانبها أعلنت شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا”، الأربعاء، تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل حتى 13 أغسطس/ آب الجاري.

وأقدمت نحو 15 شرطة طيران دولية على إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل، وسط مخاوف من تفجر الوضع الأمني.

ومن بين الشركات التي أعلنت إلغاء رحلاتها من وإلى تل أبيب، (دلتا إيرلاينز) الأمريكية حتى 6 أغسطس، و(يونايتد إيرلاينز) الأمريكية حتى إشعار آخر.

كما ألغت (بريتيش إيرويز) البريطانية رحلاتها إلى تل أبيب حتى إشعار آخر، و(طيران الهند) حتى 8 أغسطس، والخطوط الجوية الملكية الهولندية (كي إل إم) حتى 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

يأتي هذا بالإضافة إلى خطوة مماثلة اتخذتها شركة (ويز إير) الهنغارية العملاقة منخفضة التكلفة، والتي سيؤثر قرارها، بحسب تقديرات، على حوالي 15 ألف إسرائيلي في الأيام المقبلة.