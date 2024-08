المغربي سفيان البقالي يفوز بذهبية سباق 3000 متر موانع في أولمبياد باريس

احتفظ سفيان البقالي، بلقب سباق 3000 متر موانع للرجال في الأولمبياد، ليمنح المغرب أول ميدالية في الألعاب، أمس الأربعاء، بعد سقوط مفاجئ للإثيوبي لاميشا جيرما، حامل الرقم القياسي العالمي، قرب نهاية السباق.

وسجل البقالي زمنا قدره ثماني دقائق و6.05 ثانية، بينما نال الأمريكي كينيث روكس الميدالية الفضية، وحصل الكيني أبراهام كيبيووت على الميدالية البرونزية.

ورفع البقالي ذراعيه للاحتفال وهو يعبر خط النهاية بعد ثماني دقائق و6.05 ثانية، ليصبح أول عداء يفوز بهذا السباق مرتين على التوالي منذ الفنلندي فولماري إيسو-هولو في عامي 1932 و1936.

وكان البقالي يركض في منتصف المتسابقين لمعظم السباق قبل أن ينطلق في آخر 300 متر لمطاردة جيرما الذي كان منفردا بالصدارة.

🇲🇦 🦁 🥇

Gold for Soufiane El Bakkali in the Steepchase! What a moment! #Olympics2024 #Paris2024 pic.twitter.com/4GxCzVNBWT

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 7, 2024