المغربي سفيان البقالي يفوز بذهبية سباق 3000 متر موانع في أولمبياد باريس

احتفظ سفيان البقالي، بلقب سباق 3000 متر موانع للرجال في الأولمبياد، ليمنح المغرب أول ميدالية في الألعاب، أمس الأربعاء، بعد سقوط مفاجئ للإثيوبي لاميشا جيرما، حامل الرقم القياسي العالمي، قرب نهاية السباق.

وسجل البقالي زمنا قدره ثماني دقائق و6.05 ثانية، بينما نال الأمريكي كينيث روكس الميدالية الفضية، وحصل الكيني أبراهام كيبيووت على الميدالية البرونزية.

ورفع البقالي ذراعيه للاحتفال وهو يعبر خط النهاية بعد ثماني دقائق و6.05 ثانية، ليصبح أول عداء يفوز بهذا السباق مرتين على التوالي منذ الفنلندي فولماري إيسو-هولو في عامي 1932 و1936.

وكان البقالي يركض في منتصف المتسابقين لمعظم السباق قبل أن ينطلق في آخر 300 متر لمطاردة جيرما الذي كان منفردا بالصدارة.

🇲🇦 🦁 🥇 Gold for Soufiane El Bakkali in the Steepchase! What a moment! #Olympics2024 #Paris2024 pic.twitter.com/4GxCzVNBWT — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 7, 2024

وبدا أن الثنائي على وشك خوض معركة ملحمية قبل أن يأخذ السباق منعطفا مفاجئا إثر اصطدام جيرما بالحاجز وسقوطه بقوة على المضمار حيث ظل بلا حراك.

وطارد البقالي روكس في المنعطف الأخير قبل أن يسجل الأمريكي أفضل رقم شخصي له ليحصل على الميدالية الفضية في مفاجأة أخرى.

وهرع الطاقم الطبي للاعتناء بجيرما الذي كان مستلقيا على المضمار بعد انتهاء السباق وتم حمله على محفة.

وبات البقالي بهذا التتويج، ثالث رياضي عربي يتوج مرتين في الألعاب الأولمبية بعد مواطنه هشام الكروج (1500 م و5 آلاف م في أثينا 2004) والسباح التونسي أسامة الملولي (1500 م حرة في بكين 2008 و10 كلم في المياه الحرة في لندن 2012).

ويعتبر هذا التتويج هو الأول للمغرب خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.