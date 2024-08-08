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روهينغي يفقد 31 شخصا من عائلته في مجزرة أثناء محاولتهم الهروب إلى بنغلاديش (فيديو)

أعداد من مسلمي الروهينغيا نزحوا إلى الغابات، هربًا من العنف والقتل في قراهم (وسائل التواصل)
8/8/2024-|آخر تحديث: 8/8/202409:17 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

روى ناجون من أقلية الروهينغيا المسلمة تفاصيل عن الهجوم الذي تعرضوا له أثناء محاولتهم الفرار إلى بنغلاديش عبر القوارب، وأكد الناجون أن الهجوم أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وإصابة عدد كبير آخر.

وذكرت تقارير أن جيش أراكان المسلح (فصيل مسلح متمرد من عرقية الراخين التي تقطن في أراكان وتشكلت عام 2009) قد استهدف مجموعة من حوالي 200 مسلم من الروهينغيا كانوا مجتمعين على شاطئ بلدة مونغداو في ولاية راخين، وذلك أثناء محاولتهم الهروب إلى بنغلاديش بحثًا عن الأمان.

ونشر الناشط والمؤسس المشارك في (ائتلاف الروهينغيا الحرة)، ناي سان لوين، مقطع “فيديو” مؤثرًا عبر منصة “إكس”، يظهر فيه أحد الناجين وهو يحكي قصة فقدانه لـ31 فردًا من عائلته في هذه المجزرة.

كما نشرت حركة “ARSA Freedom Soldiers” صورًا ومقاطع “فيديو” توثق وصول عشرات الأسر النازحة إلى بنغلاديش، حيث وصلوا في حالة مزرية، يعانون من نقص الغذاء والدواء والمأوى.

وتداول ناشطون ومنصات محلية على نطاق واسع مشاهد لنساء وأطفال نازحين إلى الغابات، هربًا من العنف والقتل في قراهم، حيث يعيشون في ظروف إنسانية صعبة للغاية.

وفي مثل هذا الشهر أغسطس/آب من عام 2017، شن جيش ميانمار هجومًا عسكريًا واسعًا على قرى الروهينغا، ما تسبب بمقتل المئات وفرار نحو مليون شخص منهم إلى بنغلاديش.

المصدر : الجزيرة مباشر