روهينغي يفقد 31 شخصا من عائلته في مجزرة أثناء محاولتهم الهروب إلى بنغلاديش (فيديو)

روى ناجون من أقلية الروهينغيا المسلمة تفاصيل عن الهجوم الذي تعرضوا له أثناء محاولتهم الفرار إلى بنغلاديش عبر القوارب، وأكد الناجون أن الهجوم أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وإصابة عدد كبير آخر.

وذكرت تقارير أن جيش أراكان المسلح (فصيل مسلح متمرد من عرقية الراخين التي تقطن في أراكان وتشكلت عام 2009) قد استهدف مجموعة من حوالي 200 مسلم من الروهينغيا كانوا مجتمعين على شاطئ بلدة مونغداو في ولاية راخين، وذلك أثناء محاولتهم الهروب إلى بنغلاديش بحثًا عن الأمان.

ونشر الناشط والمؤسس المشارك في (ائتلاف الروهينغيا الحرة)، ناي سان لوين، مقطع “فيديو” مؤثرًا عبر منصة “إكس”، يظهر فيه أحد الناجين وهو يحكي قصة فقدانه لـ31 فردًا من عائلته في هذه المجزرة.

On August 5, 2024, the Arakan Army (AA) attacked thousands of Rohingya gathered at the beach in Maungdaw Township of Rakhine State with drone bombs. More than 200 Rohingya were killed, and many were injured. The Rohingya had gathered there to find a way to flee to Bangladesh, as… pic.twitter.com/pBk2WeLVgn — Ro Nay San Lwin (@nslwin) August 7, 2024

كما نشرت حركة “ARSA Freedom Soldiers” صورًا ومقاطع “فيديو” توثق وصول عشرات الأسر النازحة إلى بنغلاديش، حيث وصلوا في حالة مزرية، يعانون من نقص الغذاء والدواء والمأوى.

Indiscriminate killings by the Mog terror group #AA have forced some Rohingya women to flee their villages into the jungle, suffering from shortages of food and medical supplies. International Community are requested to help them through humanitarian assistance. pic.twitter.com/oRVzLgMtu3 — ARSA Freedom Soldiers (@hasifrohan) August 8, 2024

وتداول ناشطون ومنصات محلية على نطاق واسع مشاهد لنساء وأطفال نازحين إلى الغابات، هربًا من العنف والقتل في قراهم، حيث يعيشون في ظروف إنسانية صعبة للغاية.

06-8- 24 When Genocide survivors arrived from Shah porir Dip to Bay of Bengal Sea approximately at 12:40 Pm local boatmen looted them & drowned that boat at the mid way where 35 Rohingya men,women, children died & a few of them survived, reached the shore, he explained us. pic.twitter.com/bpDAUaNWIm — Rohingya Journalist (@Minshshs) August 8, 2024

وفي مثل هذا الشهر أغسطس/آب من عام 2017، شن جيش ميانمار هجومًا عسكريًا واسعًا على قرى الروهينغا، ما تسبب بمقتل المئات وفرار نحو مليون شخص منهم إلى بنغلاديش.