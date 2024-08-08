سكوت ريتر.. “إف بي آي” يداهم منزل خبير عسكري أمريكي ناقد لإسرائيل

داهمت قوات من مكتب التحقيقات الفدرالي والشرطة الأمريكية المحلية منزل سكوت ريتر، مفتش الأسلحة السابق لدى الأمم المتحدة، في شمال ولاية نيويورك يوم الأربعاء.

وشُوهد عملاء المكتب وعناصر من الشرطة المحلية وهم يدخلون منزل ريتر في مدينة دلمار الأربعاء. ولم يتضح بعد سبب مداهمة منزل ريتر.

ونقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن متحدث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي قوله: “يمكنني تأكيد أن أفراد من الـ FBI تواجدوا في أحد المنازل على شارع دوفر لتنفيذ نشاط إنفاذ القانون في إطار تحقيق فيدرالي مستمر. وكسياسة وزارة العدل لا يمكنني التعليق أكثر على التحقيق الجاري”.

وخدم ريتر كضابط استخبارات في سلاح مشاة البحرية الأمريكية لمدة 12 عامًا، ثم تحولت وظيفته إلى التحليل الجيوستراتيجي داخل الجيش الأمريكي.

كما كان جزءًا من فرق الأمم المتحدة التي قامت بمهام تفتيش أسلحة الدمار الشامل في العراق قبل الغزو الأمريكي في عام 2003.

رد ريتر

وفي أول تعليق، رد سكوت ريتر على المداهمة، موضحًا أن الحكومة الأمريكية أصدرت أمر تفتيش بسبب “مخاوف من انتهاكات محتملة لقانون تسجيل العملاء الأجانب”.

ونفى ريتر أي مخالفة، قائلاً: “أنا لم انتهك قانون تسجيل العملاء الأجانب. لم أرتكب أي خطأ يستدعي ذلك، وآمل أن يتوصلوا إلى هذا الاستنتاج بسرعة من خلال تنفيذ أمر التفتيش وأخذ المواد التي جمعوها”.

وعزا ريتر صدور الأمر إلى انتقاداته الصريحة للسياسة الأمريكية مؤخرا، وجهوده لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا والدفع نحو ضبط الأسلحة وتحقيق السلام.

🚨🇷🇺🇺🇸 The FBI RAIDED the home of Scott Ritter over alleged violations of the Foreign Agents Registration Act (FARA). The CRIMINAL DEEP STATE will be DISBANDED & Scott Ritter will be free. pic.twitter.com/pe6pzAByya — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) August 7, 2024

ناقد شديد لإسرائيل

وعرف ريتر بنقده الشديد واللاذع لإسرائيل، وانتشرت تسجيلاته ومداخلاته بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وحتى في العالم العربي.

وفي مقابلة حديثة نُشرت على يوتيوب، أدان ريتر مواقف إسرائيل تجاه الفلسطينيين، واستنكر بشكل كبير حادثة اغتصاب جنود إسرائيليين لأسير فلسطيني في سجن سدي تيمان.

وواصل انتقاده للمقارنة بين إسرائيل والولايات المتحدة قائلاً: “هذا هو الواقع الذي يحدث في إسرائيل الآن، حليفنا!. ندعي أن إسرائيل وأمريكا متشابهتان في العديد من النواحي. لا أعلم متى كانت آخر مرة اقتحم فيها 500 مواطن أمريكي سجنًا حكوميًا قائلين إنه ينبغي السماح لنا باغتصاب الأسرى لأننا نُسمح بذلك في إطار معتقداتنا الدينية”.