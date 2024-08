سكوت ريتر.. “إف بي آي” يداهم منزل خبير عسكري أمريكي ناقد لإسرائيل

داهمت قوات من مكتب التحقيقات الفدرالي والشرطة الأمريكية المحلية منزل سكوت ريتر، مفتش الأسلحة السابق لدى الأمم المتحدة، في شمال ولاية نيويورك، يوم الأربعاء.

وشُوهد عملاء المكتب وعناصر من الشرطة المحلية وهم يدخلون منزل ريتر في مدينة دلمار، الأربعاء، ولم يتضح بعد سبب مداهمة منزل ريتر.

ونقلت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية عن متحدث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي قوله: “يمكنني تأكيد أن أفرادًا من الـFBI حضروا في أحد المنازل على شارع دوفر لتنفيذ نشاط إنفاذ القانون في إطار تحقيق فيدرالي مستمر. وكسياسة وزارة العدل لا يمكنني التعليق أكثر على التحقيق الجاري”.

وخدم ريتر ضابط استخبارات في سلاح مشاة البحرية الأمريكية لمدة 12 عامًا، ثم تحولت وظيفته إلى التحليل الجيوستراتيجي داخل الجيش الأمريكي.

كما كان جزءًا من فرق الأمم المتحدة التي قامت بمهام تفتيش أسلحة الدمار الشامل في العراق قبل الغزو الأمريكي في عام 2003.

وفي أول تعليق، رد سكوت ريتر على المداهمة، موضحًا أن الحكومة الأمريكية أصدرت أمر تفتيش بسبب “مخاوف من انتهاكات محتملة لقانون تسجيل العملاء الأجانب”.

ونفى ريتر أي مخالفة، قائلًا: “أنا لم أنتهك قانون تسجيل العملاء الأجانب. لم أرتكب أي خطأ يستدعي ذلك، وآمل أن يتوصلوا إلى هذا الاستنتاج بسرعة من خلال تنفيذ أمر التفتيش وأخذ المواد التي جمعوها”.

وعزا ريتر صدور الأمر إلى انتقاداته الصريحة للسياسة الأمريكية مؤخرًا، وجهوده لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا والدفع نحو ضبط الأسلحة وتحقيق السلام.

