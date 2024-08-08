قيس سعيّد يقيل رئيس الحكومة ويعين وزير الشؤون الاجتماعية خلفًا له

قالت الرئاسة التونسية في بيان في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء إن الرئيس التونسي قيس سعيد أقال رئيس الوزراء أحمد الحشاني وقرر تكليف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري برئاسة الحكومة.

وقالت الرئاسة في بيان إنّ “رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل ظهر هذا اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، السيد كمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية، وقرّر تكليفه برئاسة الحكومة خلفًا للسيد أحمد الحشاني”.

وقد احتكر سعيّد -الذي انتُخب في أكتوبر/تشرين الأول 2019- كل الصلاحيات، إذ أقال رئيس وزرائه في ذلك الوقت وعلّق عمل البرلمان الذي حلّه لاحقًا.

وبعد إقرار دستور جديد عزز فيه صلاحياته، وانتخاب برلمان جديد بسلطات محدودة للغاية، أعلن سعيّد مؤخرًا أنه يسعى لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 6 أكتوبر/تشرين الأول.

والأربعاء، نشر الحشاني بيانًا حول الاجتماعات التي عقدت في مقر الحكومة، وخاصة بشأن الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد.

والمدوري هو الرئيس السابق “للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، وقد تولى وزارة الشؤون الاجتماعية في مايو/أيار الماضي خلفًا لمالك الزاهي الذي أقيل مع وزير الداخلية كمال الفقي.

وتأتي إقالة الحشاني مع استعداد البلاد لانتخابات رئاسية تثير جدلا واسعًا.