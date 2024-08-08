محمد يونس يؤدي اليمين الدستورية لقيادة حكومة بنغلاديش المؤقتة (فيديو)

أدى محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام، اليمين الدستورية، اليوم الخميس، لقيادة الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، بعد الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة.

وأدى يونس اليمين في القصر الرئاسي في دكا أمام زعماء سياسيين وقادة المجتمع المدني وجنرالات ودبلوماسيين.

كما أدى اليمين أكثر من 12 عضوًا من حكومته، ومن بينهم كبار قادة مجموعة الطلاب ضد التمييز التي قادت الاحتجاجات التي استمرت لأسابيع، ناهد إسلام وآصف محمود.

كما ضمت الحكومة الانتقالية وزير الخارجية السابق توحيد حسين، والمدعي العام السابق حسن عارف، والمحامية البيئية سيدة رضوانة حسن، وأستاذ القانون والكاتب البارز آصف نذرل.

وعاد يونس (84 عامًا) إلى بلاده بنغلاديش اليوم الخميس، بعد أسابيع من احتجاجات طلابية عاصفة أجبرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة على الاستقالة، والفرار إلى الهند المجاورة.

بنك الفقراء

وفاز يونس، المعروف باسم “مصرفي الفقراء”، بجائزة نوبل للسلام عام 2006 لتأسيسه بنكًا رائدًا في مكافحة الفقر من خلال تقديم قروض صغيرة للمقترضين المحتاجين.

وأثار فرار حسينة من البلاد التي حكمتها 20 عامًا من بين الأعوام الثلاثين الماضية بعد فوزها بولاية رابعة على التوالي في يناير/كانون الثاني الابتهاج المشوب بالعنف، عندما اقتحمت الحشود مقر إقامتها الرسمي ونهبته.

وتحتمي حسينة الآن في قاعدة جوية بالقرب من العاصمة الهندية نيودلهي، وهو ما قال يونس إنه أثار الغضب تجاه الهند بين بعض مواطني بنغلاديش.