مسيرة لنشطاء يهود ضد دعم الولايات المتحدة لإسرائيل (فيديو)

نظم نشطاء من منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام”، الأربعاء، مسيرة أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وهدفت المسيرة إلى تسليط الضوء على دور المؤسسات الأمريكية في دعم إسرائيل، وتوعية السائحين بدعم الولايات المتحدة لـ”الإبادة الجماعية” ضد الفلسطينيين، ومشاركة “الكونغرس” في تمويل إسرائيل من خلال سن تشريعات خاصة.

وقالت ميش بودين، إحدى الناشطات بالمنظمة، للجزيرة مباشر “اليوم نقوم بجولة مناهضة للصهيونية ومظاهرة صغيرة، سيكون هناك متحدثون من منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام ومن جميع أنحاء العالم. أحد متحدثينا أستاذ متخصص في احتلال فلسطين”.

وأضافت ميش، أن نشطاء المنظمة سيقومون بجولة ومن خلالها سيزورون مواقع عدة في أنحاء المدينة جميعها، موضحة “سنتوجه إلى مكاتب الشركات والمنظمات المرتبطة بالإبادة الجماعية في فلسطين”.

وتعمل منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام” في الولايات المتحدة، على إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتتألف المنظمة من مجموعة متنوعة من الناشطين الملتزمين بالسلام والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وعملهم مستلهم من التقاليد اليهودية.

كما تسعى المنظمة لتحقيق الأمن وتقرير المصير للإسرائيليين والفلسطينيين، وتهدف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.