مشجعون يطردون إسرائيليا من صورة جماعية في أولمبياد باريس (شاهد)

تداول نشطاء عبر منصات التواصل، مقطع “فيديو” لقيام عدد من المشجعين من أوزبكستان وقيرغيزستان، بمنع مشجع إسرائيلي من التقاط صورة تذكارية جماعية على هامش دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

وأظهر المقطع محاولة المشجع الإسرائيلي الانضمام لمشجعي البلدين خلال التقاط صورة تذكارية، إلا أنهم تدخلوا لمنعه من الظهور معهم في الصورة.

وكانت اللجنة الأولمبية الفلسطينية قد دعت إلى استبعاد إسرائيل من الألعاب الأولمبية في رسالة مفتوحة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

واتهمت اللجنة في رسالتها، إسرائيل بانتهاك الهدنة الأولمبية، ومواصلة حملتها العسكرية في قطاع غزة.