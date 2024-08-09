تسيانا المبحوح.. أوكرانية تعيش في غزة تروي بدموعها المعاناة جراء الحرب (فيديو)

تعيش الأوكرانية تسيانا المبحوح في قطاع غزة منذ أكثر من 25 سنة رفقة زوجها الفلسطيني، وتشارك أهل القطاع معاناتهم جراء الحصار الخانق منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وقالت تسيانا، من داخل خيمتها التي تعيش فيها ببلدة الزوايدة التي نزحت إليها وسط قطاع غزة، للجزيرة مباشر “حضرت كل الحروب في غزة، شهدت الخير والشر، وصبرت على كل شيء، لكن هذه الحرب ثقيلة جدًا”.

وأضافت “أول الحرب استشهدت ابنة زوجي، وفي 5 ديسمبر/كانون الأول استشهدت ضرتي، اللي هي مثل أختي، هي و9 آخرين معها، وأنا كنت تحت الردم أنا وابني الصغير، طلعوني من تحت الردم”.

وتابعت باكية “وبعدين شفنا الاجتياح، كنا لسه ساكنين في الشيخ رضوان. وآخر إشي فيش طحين، فيش أكل ولا شرب ولا حاجة، اشترينا طحين مصنوع من أكل الحمير وأكلناه، إيش بدنا نسوي”.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي دخل شهره الحادي عشر، إلى 39699 شهيدًا، بالإضافة لـ91722 مصابًا بجروح متفاوتة، بينها إصابات خطرة.