نُصب قبل 8 شهور… القسام تنشر مشاهد لكمين البراء ضد الاحتلال في تل الهوى (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، مقطع فيديو يعرض ما وصفته بـ”كمين مرعب” استهدفت القوات الإسرائيلية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت كتائب القسام بأن الكمين، الذي أطلقت عليه اسم “البراء”، نُفذ في محيط مسجد البراء بن عازب، ويعود تاريخ هذه المشاهد إلى 26 يوليو/تموز الماضي.

ويُظهر الفيديو مشاهد لرصد جنود قوات الاحتلال خلال تقدمهم في شوارع مليئة بالركام، وزرع العبوات الناسفة في موقع الكمين.

وكشفت القسام أن عملية زراعة العبوات الناسفة تمت في ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث ظل المقاتلون ينتظرون في عقدهم القتالية وصول آليات الاحتلال إلى المنطقة لأكثر من 8 أشهر.

ويظهر في الفيديو استهداف مركز للقيادة والسيطرة بقذيفة “تي بي جي” (TBG) مضادة للأفراد لاستدراج قوات الاحتلال وآلياته إلى منطقة الكمين.

ولحظة وصول جنود جيش الاحتلال، تم استهدافهم بمختلف أنواع الأسلحة والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى استهداف دبابة بقذيفة “الياسين 105”.

وأكدت كتائب القسام أن الكمين أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.