شاهد: لحظة استسلام جنود روس للجيش الأوكراني في كورسك

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعًا مصوّرًا (فيديو) يُظهر استسلام جنود روس للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية.

ويُظهر المقطع مجموعة كبيرة من الجنود الروس واقفين في منتصف طريق، رافعين أيديهم في الهواء، بينما تقترب منهم القوات الأوكرانية.

ثم يُطلب من الجنود الروس الاستلقاء على بطونهم على الأسفلت، وهو ما يفعلونه.

وتواصلت المعارك، اليوم الجمعة، في منطقة كورسك الروسية، إذ شنّ الجيش الأوكراني هجوما مباغتا قبل ثلاثة أيام وهجمات بمسيّرات استهدفت مناطق أخرى في روسيا.

ودخل أكثر من ألف جندي أوكراني معزّزين بدبابات ونحو عشرين مصفّحة، الثلاثاء الماضي، إلى منطقة كورسك على ما أفادت هيئة الأركان الروسية التي أكدت أنها تبذل كل ما في وسعها لصدهم.

وتوغلت القوات الأوكرانية، بحسب محللين، أكثر من ثلاثين كيلومترا داخل الأراضي الروسية.

ولليوم الرابع على التوالي، تواصلت المعارك، الجمعة، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان مؤكدة “إفشال” الهجمات الأوكرانية.

وقالت الوزارة إنها أرسلت المزيد من المعدات لا سيّما قاذفات صواريخ وقطع مدفعية ودبابات للتصدي للتوغل الأوكراني، حسب ما نقلته وكالات الأنباء الروسية.

وأكدت الوزارة أن قوات كييف بلغت مدينة سودجا الروسية الواقعة على مسافة حوالى عشرة كيلومترات من الحدود، مشيرة إلى أنها قصفت وحدات أوكرانية “في المنطقة الغربية” لهذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 5500 نسمة.