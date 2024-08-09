أعلن التلفزيون الكاميروني عن وفاة عيسى حياتو، الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الخميس، بعد معاناة مع المرض، وذلك قبل يوم واحد من إتمامه عامه الـ78.

وترأس حياتو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمدة 29 عامًا، من 1988 وحتى 2017.

كما شغل منصب القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بين عامي 2015 و2016 بعد إيقاف سيب بلاتر من منصبه.

وكان حياتو من الشخصيات البارزة في مجال إدارة الرياضة طوال حياته، حيث كان عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية من 2001 حتى 2016 قبل أن يُصبح عضواً شرفياً.

فضيحة الرشوة وعقوبتها

في عام 2011، عاقبته اللجنة الأولمبية الدولية على خلفية تورطه في مزاعم فضيحة رشى.

وتلقى حياته حينها توبيخاً بعد أن أعلن برنامج بانوراما التابع لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنه حصل في 1995 على حوالي 20,000 دولار من شركة (آي.إس.إل) للتسويق الرياضي التي لم يعد لها وجود.

ونفى حياتو تورطه في أي فساد وأكد أن هذه الأموال كانت هدية للاتحاد.