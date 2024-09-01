أين ضحى؟.. تساؤلات بشأن مصير طفلة من غزة نشر جندي إسرائيلي صورة برفقتها دون عائلتها (فيديو)

تساؤل “أين الطفلة؟” يثير جدلًا واسعًا، وينتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشر جندي إسرائيلي تابع للكتيبة 432 التابعة للواء جفعاتي ويدعى (إيدو زهار) صورة تجمعه مع طفلة مفقودة في قطاع غزة دون أي من أفراد عائلتها، لكن، وبعد أن أثارت الصورة الجدل والتساؤلات، قام الجندي بحذفها قبل أن يعمل على تقييد الوصول إلى حسابه.

في السياق ذاته، نشر الصحفي يونس الطيراوي تحقيقًا له عن هذا الموضوع على منصة إكس، وقال فيه إنه تواصل مع الجندي المذكور، مشيرًا إلى أن الأخير رفض إجراء مقابلة معه، كما لم يكن يرغب في نشر القصة، إلا أن جنديًا إسرائيليا آخر كان متواجدًا لكنه طلب عدم الكشف عن هويته، قال “إن الجيش كان يقوم بمداهمات للمنازل عندما ظهر رجل مسن وفتاة صغيرة عرفت عن نفسها أنها، ضحى ابنة طلعت، وتبلغ من العمر 8 سنوات، وهم مستسلمين، ورافعين أيديهم للجيش”.

Where is 8 Yo Girl Doha Talat, last taken by the IDF near the Rafah crossing late July. My latest story below On August 30, we uncovered an Instagram post by Ido Zahar, a soldier from Israel's 432nd Tzabar Battalion. One of his pictures, featured a photo of himself with a young… pic.twitter.com/526o4rLwr7 — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) August 31, 2024

ويدّعي الجندي الإسرائيلي بحسب التحقيق أن الرجل المسن عرض من تلقاء نفسه على الجنود إظهار مداخل الأنفاق في المنطقة بالقرب من المعبر، حيث تم فصل الفتاة عن رفيقها المسن لأسباب أمنية، إذ قال الجندي إنه “كان يخشى أن تكون الأنفاق مفخخة”.

“I wasn't there anymore, because I was watching over the girl, but from what I understood, it turned out to be a sewer shaft that he took them to. After a check by the Shin Bet, it was revealed that the man was involved with Hamas and was observing us to relay information on… pic.twitter.com/Nntirm6X5y — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) August 31, 2024

وقال الجندي إن الرجل أظهر لهم فتحات صرف صحي، ليتم اتهامه لاحقًا بانتمائه لحركة حماس، ونقل موضوعات عن مواقع وعمليات جيش الاحتلال.

وأضاف الجندي أنه بعد قضاء بعض الوقت مع الطفلة تم تسليمها لجنود آخرين، مؤكدًا أنه لا يعرف مصيرها بعد ذلك.

طفلة فلسطينية أخرى تدعى سما حمادة اختفت من مستشفى الشفاء بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لها في غزة وفق ما نقله الصحفي محمود أبو سلامة وهو يحمل أختيها، حيث تناشد عائلتهم لمعرفة مصير الطفلة الثالثة التي اختفت من قسم العناية المكثفة في المستشفى.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بمآس مروعة، حيث استشهد أكثر من 40 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، فضلًا عن اختفاء العشرات تحت أنقاض البيوت والمنشآت المدنية التي تم استهدافها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.