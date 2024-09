أين ضحى؟.. تساؤلات بشأن مصير طفلة من غزة نشر جندي إسرائيلي صورة برفقتها دون عائلتها (فيديو)

تساؤل “أين الطفلة؟” يثير جدلًا واسعًا، وينتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشر جندي إسرائيلي تابع للكتيبة 432 التابعة للواء جفعاتي ويدعى (إيدو زهار) صورة تجمعه مع طفلة مفقودة في قطاع غزة دون أي من أفراد عائلتها، لكن، وبعد أن أثارت الصورة الجدل والتساؤلات، قام الجندي بحذفها قبل أن يعمل على تقييد الوصول إلى حسابه.

في السياق ذاته، نشر الصحفي يونس الطيراوي تحقيقًا له عن هذا الموضوع على منصة إكس، وقال فيه إنه تواصل مع الجندي المذكور، مشيرًا إلى أن الأخير رفض إجراء مقابلة معه، كما لم يكن يرغب في نشر القصة، إلا أن جنديًا إسرائيليا آخر كان متواجدًا لكنه طلب عدم الكشف عن هويته، قال “إن الجيش كان يقوم بمداهمات للمنازل عندما ظهر رجل مسن وفتاة صغيرة عرفت عن نفسها أنها، ضحى ابنة طلعت، وتبلغ من العمر 8 سنوات، وهم مستسلمين، ورافعين أيديهم للجيش”.

Where is 8 Yo Girl Doha Talat, last taken by the IDF near the Rafah crossing late July.

My latest story below

On August 30, we uncovered an Instagram post by Ido Zahar, a soldier from Israel's 432nd Tzabar Battalion. One of his pictures, featured a photo of himself with a young… pic.twitter.com/526o4rLwr7

— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) August 31, 2024