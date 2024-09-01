استخدام العبوات الناسفة بالضفة والضغوط على نتنياهو.. أبرز ما تداوله الإعلام الإسرائيلي السبت

تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية، السبت، مجموعة من الأخبار أبرزها تصاعد استخدام المقاومة الفلسطينية للعبوات الناسفة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تهديد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي المقاومين هناك.

وأبرزت وسائل الإعلام كذلك ما أسمتها “نجاح عملية مشتركة بين الجيش والشاباك في القضاء على قائد لواء مخيمات الوسطى في الجهاد الإسلامي محمد القطراوي”، وكذلك اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في نابلس.

وتطرقت القناة الـ12 الإسرائيلية إلى تصريحات مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الضغط على الحكومة للتنازل في المفاوضات، إلى جانب مطالب أعضاء معارضين في الكنيست بعقد جلسة طارئة لمناقشة أهداف الحرب.

الجزيرة مباشر تستعرض أبرز ما جاء في الإعلام الإسرائيلي بشأن هذه المستجدات:

ارتفاع في عدد العبوات الناسفة في الضفة الغربية

كشف تقرير لهيئة البث الإسرائيلية عن تصاعد حاد في العمليات التي تستخدم فيها المقاومة الفلسطينية العبوات الناسفة في الأسابيع الأخيرة في الضفة الغربية.

وأضاف التقرير أن هذه العبوات الناسفة غالبًا ما تُستخدم في هجمات تستهدف الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

هاليفي يتوعد

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي تقييمًا للوضع في جنين مؤكدًا “أهمية العمليات الهجومية في إحباط الإرهاب”.

وزعم هاليفي، وَفق بيان الجيش، أن دخول الجنود إلى المخيمات يعوق المقاومة الفلسطينية في تنفيذ هجماتهما.

هاليفي أوضح أن العمليات العسكرية الهجومية تأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى ضرب القدرات للمجموعات المسلحة.

القضاء على قائد لواء مخيمات الوسطى في الجهاد الإسلامي

أعلنت القوات الإسرائيلية في بيان عن نجاح عملية مشتركة بين الجيش والشاباك في تصفية قائد لواء مخيمات الوسطى في الجهاد الإسلامي محمد القطراوي، الذي كان مسؤولًا عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وَفق بيان للجيش الإسرائيلي.

اعتداء المستوطنين في الضفة

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مجموعة من المستوطنين هاجمت قرية قصرة بالقرب من نابلس، واندلعت مواجهات مع حوالي 200 فلسطيني هناك، مما أثار شبهة حول “وقوع جريمة قومية جديدة”.

ونقلت الإذاعة عن مصادر أمنية قولها إن المواجهات قد تكون جزءًا من خطة منهجية لاستفزاز السكان الفلسطينيين وزيادة التوترات في المنطقة.

مكتب نتنياهو وشرط حماس

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن تصريحات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي رفض فيها الحديث في الداخل الإسرائيلي عن انهيار مفاوضات الصفقة، تشجع الضغط على الحكومة للتنازل عن مبادئ أمنية أساسية.

وزعم المكتب أن “حماس كانت وما زالت العقبة أمام التوصل لاتفاق”.

مطالب بعقد جلسة طارئة بحضور نتنياهو لمناقشة أهداف الحرب

طالب أعضاء معارضون في الكنيست بعقد جلسة طارئة نتنياهو لمناقشة أهداف الحرب، مشيرين إلى التزايد في القرارات الحكومية غير المستندة إلى استراتيجية واضحة.

النواب يرون أن استراتيجيات الحكومة الحالية تفتقر إلى رؤية شاملة وتؤدي إلى تصاعد الأزمات.

الجلسة المحتملة ستناقش أيضًا إجراءات الحكومة في التعامل مع الملف الأمني والاقتصادي، وكيفية تحسين الوضع الراهن.

يائير لابيد: يجب التوصل إلى اتفاق وإعادة الأسرى

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أهمية التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى في غزة، مشيرًا إلى أن محور فيلادلفيا ينتظر منذ 20 عامًا ولم يعد هناك وقت يمكن اختزاله في انتظار طويل.

وانتقد لابيد نتنياهو لاستخدامه محور فيلادلفيا ذريعة للتأخير، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان للعمل الجاد وإعادة الأسرى إلى ديارهم.

مظاهرات تل أبيب وإصابة شقيقة أسير في غزة

أصيب شقيقة الأسير في غزة ماتان تسينجاوكر في مظاهرة بتل أبيب، إذ صدمت بحصان شرطي، وَفق ما نقلته صحيفة يسرائيل هيوم.

الحادثة وقعت خلال مظاهرة تطالب بإعادة الأسرى ووتثير تساؤلات حول استخدام القوة في تفريق المظاهرات.

يسرائيل كاتس: إيران تبني البنية التحتية للإرهاب في الضفة الغربية

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إيران تعمل على بناء بنية تحتية للإرهاب في الضفة الغربية بهدف إقامة جبهة شرقية ضد إسرائيل، مؤكدًا أن الجيش سيواصل اتخاذ التدابير اللازمة لإحباط هذه البنية.

كاتس ادّعى أن الأموال والأسلحة تُهرّب عبر الأردن وتغمر المخيمات في الضفة الغربية.

الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء العام الدراسي في الجنوب والشمال

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش بقيادة قيادة الجبهة الداخلية إعلانه عمليات لتأمين الافتتاح الآمن للمؤسسات التعليمية في الجنوب والشمال، إذ عزّز نظام الإنذار ونشرت قوات دفاعية في محيط المدارس، وأنهى الجيش سلسلة من التدريبات بالتعاون مع المؤسسات التعليمية لتعزيز الجاهزية.

ونشرت مئات الدروع في محطات الحافلات المدرسية وفي المحليات، بالإضافة إلى تخصيص جنود احتياط لكل مؤسسة تعليمية في النقب الغربي لتوفير قوة دفاعية دائمة.

بيني غانتس: سنبقى في غزة لعقد آخر

صرح زعيم معسكر الدولة بيني غانتس أن الحرب في غزة ستستغرق عقدًا آخر حتى بناء شيء آخر هناك يمكن العيش بجواره دون مخاطر أمنية، مشددًا على ضرورة التعامل مع الواقع كما هو، وأكد أن القتال سيستمر حتى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

غانتس أوضح أيضًا أن هناك حاجة لتغيير جذري في السياسة الأمنية والتعامل مع القضايا المعقدة بمسؤولية.