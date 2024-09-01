الموسيقي البريطاني روجر ووترز يصف بلاده بالفاشية بعد اعتقال الناشطة سارة ويلكـنسون بسبب دعمها لفلسطين (فيديو)

انتقد الموسيقي البريطاني المعروف روجر ووترز، اعتقال الناشطة الصحفية سارة ويلكـنسون، قائلا إن إنجلترا “أصبحت دولة فاشية”، على حد وصفه.

ووصف ووترز في تسجيل مصور، ما يحدث بأنه تكرار لسيناريو رواية “1984” المعروفة للكاتب جورج أورويل، والتي تحكي عن القمع والرقابة الحكومية في زمن الحرب.

ولا تزال قضيةُ اعتقالِ ناشطين داعمين للقضية الفلسطينية في بريطانيا تثيرُ موجة واسعة من الجدل لا سيما على المنصات الرقمية، خاصة بعد اعتقال الناشطة سارة ويلنكسون مؤخرًا، وذلك بسبب ما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي رفضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

في السياق، قال الصحفي ريتشارد مدهرست، والذي اعتقل كذلك قبل أيام، في تدوينة على منصة إكس: “لا يَـعتقد أيُ شخص عاقل أن من تمَ استهدافُـهم مؤخرًا بموجب القانون 12 يشكلون في الواقع خطرًا على أمن بلادنا، أو يؤيدون الإرهاب بأي شكل من الأشكال، على العكس من ذلك، نحن نهتم ببلادنا ولذلك نحاسب حكومتَـنا، هذه الاستهدافات تم تنظيمُـها بوضوح من قبل أشخاصٍ ذوي قوة، متواطئين في الأعمال الإرهابية الفعلية ضد المدنيين الفلسطينيين على أساس يومي”.

أما السياسي البريطاني “حسين شافعي” فخاطب الحكومة البريطانية بقوله: “لن تخيفونا.. لن تتمكنوا من إيقافنا”.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أدى لاستشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، فيما يوصف بالإبادة الجماعية، كما تم تدمير البنى التحتية في عموم محافظات ومدن القطاع، فضلًا عن التسبب بمجاعة كارثية حسب منظمات إنسانية أممية ودولية.