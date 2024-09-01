شاهد: الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين 3 مرات متتالية وارتقاء شهداء

ارتفع عدد شهداء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة إلى 6 فلسطينيين.

وأكد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان، أنه “تم انتشال عدد من الشهداء والمصابين من مدرسة صفد بعد قصفها من قبل الاحتلال الإسرائيلي”، وأشار البيان إلى أنه “تم إخلاء المدرسة من النازحين بعد تهديد الاحتلال بقصفها مجددًا”.

واستهدف القصف الإسرائيلي مدرسة “صفد” القريبة من مسجد الإمام الشافعي شمال غربي حي الزيتون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة.

وبحسب شهود عيان، تسبب القصف في تدمير أحد مباني المدرسة التي كانت تؤوي مئات النازحين، وذكر الشهود للأناضول أن “جثث القتلى تطايرت وتقطعت نتيجة شدة القصف”.

ويتعرض حي الزيتون منذ أيام عدة لعمليات عسكرية برية وغارات مدفعية وجوية إسرائيلية، مسببة دمارًا كبيرًا وسقوط عشرات القتلى والجرحى، بحسب مصادر طبية ومحلية.

وعلى مدى الشهر الماضي، استهدفت إسرائيل مدارس عدة تؤوي نازحين، مرتكبة “مجازر” بحق المدنيين وخاصة النساء والأطفال.